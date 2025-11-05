Cinco heridos, dos graves, en una colisión entre dos turismos en la A-350 en Pulpí (Almería)

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco hombres, con edades comprendidas entre 27 y 55 años, han resultado heridos, dos de ellos de carácter grave, en un accidente entre dos turismos registrado en la mañana de este miércoles en el kilómetro 13 de la A-350, a la entrada del municipio de Pulpí (Almería).

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha indicado en un comunicado que el aviso se recibió a las 7,10 horas por un choque por alcance, tras el que dos ocupantes quedaron atrapados en el interior de uno de los vehículos. El centro coordinador activó a los Bomberos del Levante, Guardia Civil de Tráfico, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Conservación de la vía.

Los operativos desplazados han confirmado que los dos atrapados han sido rescatados y evacuados de carácter grave al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, mientras que los otros tres afectados también han recibido atención sanitaria, con dos trasladados al hospital y uno derivado al centro de salud. Los vehículos han sido retirados y la calzada ha quedado limpia, por lo que el tráfico ha quedado restablecido.