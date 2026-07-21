Clausurado el Centro de Integración de Datos tras identificar a las 13 víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería)

Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Integración de Datos (CID), activado el pasado 10 de julio tras el incendio forestal de Los Gallardos y Bédar (Almería), se ha clausurado este martes después de completar las actuaciones de coordinación, integración de datos e identificación de las 13 víctimas mortales, aunque cinco cadáveres permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería a la espera de que los reclamen sus familiares.

El órgano técnico, integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, ha completado la identificación de los doce cadáveres recuperados en el incendio y de la mujer que falleció en el hospital.

Hasta la fecha, se ha autorizado y efectuado la entrega a sus familiares de ocho cadáveres correspondientes a víctimas de cinco nacionalidades: española, belga, estadounidense, francesa y británica, según ha señalado el CID en un comunicado.

Los cinco restantes, que corresponden a dos víctimas de nacionalidad belga y tres de nacionalidad británica, se encuentran pendientes de entrega por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería, una vez que se completen las actuaciones judiciales, administrativas y funerarias oportunas.

La clausura se ha acordado una vez cumplida la finalidad para la que se constituyó el órgano, sin perjuicio de las actuaciones residuales que deban realizarse hasta la entrega efectiva de los cadáveres pendientes.

El incendio, que comenzó el pasado 9 de julio, ha provocado el fallecimiento de 13 personas, una de ellas en el hospital. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, plaza número tres, competente en el levantamiento de los cadáveres, ha avalado todas las identificaciones realizadas.

El único método primario que se ha podido utilizar para identificar a las víctimas ha sido el genético. Una vez completada cada identificación, personal uniformado de la Guardia Civil, acompañado por un psicólogo, ha comunicado presencialmente el fallecimiento a las familias.

El órgano técnico ha destacado que la colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia ha sido "fundamental" para obtener los perfiles genéticos.

Entre las víctimas figuran un español y doce extranjeros: siete personas procedentes de Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos. Los fallecidos son ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad.