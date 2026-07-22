Evacuada la urbanización El Encinar del Alberche y confinado Villa Del Prado por un incendio en Almorox (Toledo)

Un helicóptero trabaja en la extinción del incendio, a 17 de julio de 2026, en Lozoyuela, Madrid (España). El servicio de Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid ha informado que continúan los trabajos de los bomberos y de los agentes forestales par - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal en Almorox (Toledo) ha provocado la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche y el confinamiento del municipio de Villa Del Prado, ha informado Emergencias 112 a través de sus redes sociales.

La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) por el incendio forestal. Hasta la zona se han desplazado 15 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos y Agentes Forestales.

Asimismo, se ha cortado la carretera de la N-403 entre el cruce de Cadalso de los Vidrios y localidad de Almorox, tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, que desplegado ocho medios terrestres y 27 efectivos.