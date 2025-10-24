Condenado en Almería por abuso sexual tras quitarse el preservativo que le había exigido la víctima

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre por un delito de abuso sexual después de que se retirara el preservativo que le había puesto la víctima para mantener relaciones sexuales sin comunicárselo y sin que ella diera su consentimiento ya que, al contrario, la mujer había puesto como condición el uso del condón.

El acusado, quien reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección Segunda, ha sido condenado a dos años de prisión y a abonar a la víctima, con la que no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 500 metros durante seis años, 5.000 euros en concepto de indemnización por lo ocurrido. También le imponen cinco años de libertad vigilada.

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, el acusado concertó por internet un encuentro con la víctima a fin de mantener únicamente relaciones sexuales sobre las 15,00 horas del 24 de mayo de 2020, durante la fase de desescalada de la pandemia por covid-19.

La mujer acudió al domicilio del varón donde aceptó mantener las relaciones sexuales "con uso de preservativo", para lo que le entregó ella misma tres profilácticos en su envoltorio antes de cobrar por el servicio. La mujer se aseguró de que el hombre lo llevaba puesto, pero el hombre en un momento dado se desprendió del mismo "sin decirle nada" a la mujer.

Fue al rato cuando la víctima, ante sus sospechas, comprobó que el hombre había "arrojado al suelo" el profiláctico, por lo que iniciaron una discusión que "fue subiendo de tono" hasta que ella se encerró en el baño de la vivienda y solicitó auxilio por teléfono.

El tribunal acordó la suspensión de la pena privativa de libertad del acusado durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en el mismo periodo de tiempo, satisfaga la responsabilidad civil y participe en un programa de educación sexual.