Condenan a un joven en Almería por violar a una menor de 17 años, quien rechazó tener más relaciones sexuales

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de cuatro años y tres meses de prisión para un joven que violó en 2021 a una chica de 17 años en Almería, con la que ya había mantenido relaciones sexuales anteriormente pero que, en esa última ocasión, se había opuesto a un nuevo encuentro e incluso había mostrado su resistencia ante la conducta del acusado.

La Sala de Apelación confirma el fallo de la Audiencia Provincial que también prohíbe al acusado acercarse a menos de 500 metros de la afectada y a comunicarse con ella durante diez años, toda vez que lo inhabilita para profesiones que conlleven contacto con menores de edad durante 15 años, entre otras penas accesorias. Le impone además el pago de una indemnización de 30.000 euros.

El tribunal incide en que lo relevante para enjuiciar al acusado reside en saber si la víctima prestó o no su consentimiento ante la relación sexual cuestionada, más allá de que durante la misma noche hubieran tenido otras relaciones sexuales que no fueron cuestionadas.

En este sentido, el alto tribunal andaluz no solo destacan el testimonio "verosímil" y "persistente" de la perjudicada sino que también tiene en cuenta el relato aportado por una amiga de la víctima, a quien contó lo ocurrido nada más producirse los hechos.

La testigo manifestó que la víctima le dijo que no quería mantener una relación sexual por tercera vez con el acusado, por lo que se resistió aunque sin éxito, ya que fue forzada. Tras narrarle lo ocurrido estuvo un rato llorando con su amiga hasta que ambas se durmieron. Para el tribunal este aspecto apoya la "negativa rotunda y claramente expresada" por la víctima a mantener más relaciones con el acusado.

A ello se une el informe de la Fundación Márgenes y Vínculos, que detectó síntomas compatibles con la agresión sexual sufrida, toda vez que sus miembros calificaron de "creíble" el testimonio de la víctima, sin apreciar motivo alguno que le llevara a declarar en falso.