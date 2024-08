Cooltural Fest 2024 rubrica en Almería la mejor edición de su historia con más de 70.000 asistentes

ALMERÍA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cooltural Fest celebró este domingo la tercera y última de las jornadas de abono y entrada en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería con la satisfacción de haber desarrollado la mejor edición de su historia, creciendo en público y también mejorando y mucho la comodidad de los asistentes con la ampliación de la superficie, con nuevas y numerosas zonas de descanso y más servicios.

Todo ha sumado para que el público del festival organizado por Crash Music y mano a mano junto al Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, vea potenciada la experiencia de primerísimo nivel, con un cartel variado, abierto a múltiples géneros musicales. En el cierre además con el gran salto cualitativo de contar con una de las mejores bandas del indie rock de las dos últimas décadas como Two Door Cinema Club.

La edición de este año va a concluir una cifra de auténtico récord ya que finalmente se sobrepasarán los 70.000 asistentes con las actividades que el festival ha integrado en esta semana de Feria, con cuatro jornadas de Ruta Gastromusical y una gran fiesta de clausura del sábado en el Escenario Playa con otras siete horas de música en directo que tendrá otros seis conciertos desde las cinco de la tarde a la medianoche, con la participación de Georgina, Tres Caladas, Jaguayano, Andreew, Antílopez y Sanguijuelas del Guadiana. Como es habitual en estos casos, con entrada libre.

Este domingo se contó en los escenarios principales (Fundación Music For All y Estrella Levante), por orden de intervención, con Malmö 040, El Kanka, Sen Senra, Pignoise, Los Planetas, Two Door Cinema Club, Ginebras, Sexy Zebras y Fuzzz by Dj Nano. Mientras que el escenario 'Cooltural Club' (Tanqueray 0,0) contó con un elenco 'non stop' con dj's y bandas como DJ PCR, DJ Moderno, K!ngdom, Hoonine, Bratri, David Purón DJ y Don Fluor.

La responsabilidad de abrir la jornada en el recinto principal recayó en los jóvenes barceloneses Malmö 040. El quinteto viene creciendo desde su fundación en 2018 a base de canciones sencillas en las que el pop-rock más atemporal luce con melodías renovadas y temáticas joviales y también propias de su generación. 'Valientes', 'Lo que hay dentro de mí' y 'La última canción' se enlazaron con facilidad aunque el tramo más brillante, coreable y con bastante más público que fue desperezándose poco a poco llegó con 'Inmortal', 'Matar la pena' y 'Los cobardes viven siempre'.

Apenas unas horas después de haber sido pregonero de la Feria de su Málaga natal, El Kanka llegó con la calidez de sus canciones de autor, tan centradas en la belleza atemporal del cantor-hacedor clásico, con querencia por la raíces, sean del folclore latinoamericano o del propio. 'No jodan la marrana', 'Vengas cuando vengas' o esa alternativa 'Andalucía' abrieron una actuación en la que El Kanka tiró de ese repertorio más emocional ('Para vivir', 'O algo', 'Para quedarte') que el festivo, canalla o más sincopado de las que sólo sonarían 'A dieta de dietas' y 'Lo mal que estoy y lo poco que me quejo'.

El joven gallego Sen Senra ha creado un mundo propio de sensibilidad e intimismo a partir de ritmos urbanos reposados, impregnados a veces de R&B y otras de sonido más garaje, a veces con aires de bossa, y con un equilibrio entre lo que es el golpeo comercial puro y duro de los nuevos tiempos y una manera emocional de cantar y contar vivencias. 'Tumbado en el jardín' y la clarificadora 'No quiero ser un cantante' encendieron la 'Euforia', antes de llegar al cénit de 'Ya no te hago falta' o la 'Hermosa casualidad' que comparte vocalmente con Aitana, cuya parte se dejó intacta.

ANIVERSARIOS CON PIGNOISE Y LOS PLANETAS

La siguiente dupla de la jornada tenía mucho que ver con soplar velas. Pignoise llegaba a Cooltural Fest en el marco de su gira por su vigésimo aniversario y Los Planetas hacían lo propio con su tour especial por el trigésimo cumpleaños de su disco de debut, 'Super 8'.

La banda de Álvaro Benito y compañía se dio un auténtico baño de masas bien acompañado por el animoso público que coreó todos los estribillos crecientes del repertorio, bien sustentado en riffs veloces de guitarra, muchos de ellos con una cadencia y sonoridad muy castiza. 'Nada podrá salvarte o el medio tiempo vibrante de 'Sigo llorando por ti' sirvieron para ir animando las gargantas que cantaron algunos de los singles más simbólicos como 'Todo me da igual', 'Cama vacía', 'Quiero' o 'Sube a mi cohete'.

Por su parte, Los Planetas llegaban con el halo de su flamante gira especial 'Super 8', un disco que para mal y para bien marcó un hito. Entre el noise de la psicodelia del estruendo y cierto equilibrio melódico y pautado propio de sus inicios, la muralla de sonido de los granadinos hizo las delicias de sus acólitos, que pudieron recorrer el álbum en el mismo orden en el que fue presentado: 'De viaje', 'Qué puedo hacer', 'Si está bien', y así hasta 'La caja del diablo'. Para los sucintos bises recuperarían, entre otras, la celebrada 'Un buen día'.

TWO DOOR CINEMA CLUB, UN FARO SALVADOR

Entrando en la medianoche, la banda norirlandesa Two Door Cinema Club emergió con sus grandes efectos coloristas y una elegancia incontestable como un faro iluminador. La frugalidad de sus canciones de inmediatez absoluta y ejecución impecable divirtió y mucho al público que agradeció esta nueva apuesta internacional de Cooltural Fest, que tiene en ese camino otro reto de futuro con el que seguir creciendo, como ha hecho año tras año.

'This is the life' y esos coros desenfadados de 'I Can Talk' encendieron una actuación poderosa y bailable. Los autores de uno de los hits más representativos de la historia del indie rock de los últimos quince años escondieron su órdago ganador hasta el final del concierto, lo que no significa que el resto no estuviera a la misma altura. Brillaron especialmente en las enlazadas 'Changing of the seasons', 'Next year' y 'Do you want it all' y, sobre todo en la segunda parte con 'Costume party' y 'Undercover Martyn'... hasta el merecido premio popular con la celebrada 'What You Know'.

GINEBRAS Y SEXY ZEBRAS, INFALIBLES

La séptima edición de Cooltural Fest encaraba su recta final con los últimos tres protagonistas de los escenarios principales: Ginebras, Sexy Zebras y Fuzzz by Dj Nano.

Ginebras es un grupo que trasciende de toda moda para cantar en plena sencillez historias que no por triviales resultan inanes o inocuas. Bebiendo por igual de la escuela melódica de grupos liderados por mujeres como Aerolíneas Federales o Los Fresones Rebeldes, su música tiene también mucho de rabia y velocidad guitarrera y de un hedonismo que, en su trabajo de coros armonizados en bellas polifonías, recuerda incluso al mundo guateque o a los primeros años desenfadados de The Beatles.

'Alex Turner' y 'Crystal Fighters' abrieron la quincena de cortes. Referencias contemporáneas como las de 'Billie Max', pero también gamberreo juvenil explícito con 'En bolas' o esa versión guitarrera y lograda de 'Con altura' de Rosalía. Tras demostrar mucha versatilidad, el cuarteto reservaría la gran verbena de 'Paco y Carmela' para terminar con el caramelo pop de 'La típica canción'.

Sexy Zebras es desde hace varios años uno de los exponentes más salvajes del mainstream festivalero, hasta el punto de que su rock potente ofrece descargas de distorsión eléctrica y virulencia rítmica, con influencia del hard rock setentero pero también del rock urbano de su Hortaleza natal. 'Bailaremos', 'El semental' o 'Una canción para resucitar' fueron la primera descarga. Gustó, como es lógico, la referencia al vuelo sin motor del argentino 'Charly García' y la melódica y cantada 'Nena'. Así, con alardes y provocación terminaron con 'Tonterías' otra actuación rotunda.

El sello final vendría con Fuzzz by DJ Nano, uno de los artistas más carismáticos del panorama musical electrónico.