El Coro Góspel Clasijazz organiza un concierto con repertorio navideño en el Auditorio Maestro Padilla de Almería

ALMERÍA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Maestro Padilla de Almería ha acogido el concierto del Coro Góspel Clasijazz, compuesto en su totalidad por miembros de la fundación y dirigido bajo la batusta de Noemí Pérez.

Según ha descrito el Ayuntamiento de Almería en una nota, Pérez demostró, una vez más, "su talento y la capacidad que tiene para inspirar" a los miembros de Clasijazz. "Su dirección fue precisa y llena de pasión, imprimiendo a cada interpretación una intensidad que capturó al público desde los primeros compases", ha destacado.

De Pérez, el consistorio ha añadido ha vivido "en primera persona el espíritu del góspel en su larga estancia en Nueva York", y ahora "está enriqueciendo a los aficionados de Almería", donde ha arraigado un coro góspel de "gran calidad vocal".

Además de la música, la directora ha querido transmitir "la esencia espiritual" de este género musical como una herramienta "para unir a las personas". Es por ello que el concierto ha demostrado, según afirma el ayuntamiento, el "salto cualitativo" que ha experimentado el Coro Góspel Clasijazz desde que lo dirige Noemí Pérez, que ha rebuscado para encontrar "temas navideños centrados en la Virgen María".

De ahí la interpretación de 'Mary', "una joya musical que rinde homenaje a María con una estructura compositiva impresionante y un texto profundamente espiritual".

Otro de los puntos álgidos del espectáculo ha sido 'Children Go Where I Send Thee', un tema "complejo y lleno de vitalidad" que mostró la capacidad del Coro Clasijazz para "manejar arreglos intrincados y ritmos dinámicos con maestría".

De este modo, han destacado las actuaciones de todos los solistas, "brillando de manera especial el dúo Mar Ibáñez y Antonio Jiménez, quienes emocionaron al público con el tema 'His Eye Is on the Sparrow'", según ha reseñado el consistorio.

A su vez, el Coro Góspel Clasijazz ha estado acompañado por una banda integrada por Javier Domínguez al bajo, Miguel Canales a la batería y Pablo Mazuecos al piano, cuyas interpretaciones añadieron "riqueza y dinamismo" a cada tema.

El Ayuntamiento de Almería también ha destacado el trabajo realizado con la cantera, tanto el Coro Góspel Infantil como el Juvetil, lo que refleja "de qué manera ha conseguido Casijazz generar una comunidad alrededor de la música".

Finalmente, el concierto concluyó con un "emotivo momento" en el que el coro juvenil e infantil se unió al Coro Góspel Clasijazz para interpretar todos juntos 'Noche de Paz', "el broche a una noche de talento vocal y celebración navideña", según ha señalado el consistorio.