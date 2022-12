El Coro The British School y la Asociación Musical Beviart ganan el Concurso Local de Villancicos de Almería

ALMERÍA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Maestro Padilla se ha llenado este domingo de canciones tradicionales navideñas con el Concurso Local de Villancicos, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Doce agrupaciones han participado en este evento, que ha tenido como ganadores al Coro The British School, en la modalidad Infantil y Juvenil, y la Asociación Musical Beviart, en Adultos.

En el segundo puesto han quedado, en Infantil, el Coro de 3 años del Colegio Nuestra Señora de Fátima; en Juvenil, el Coro del Colegio Nuestra Señora del Milagro; y en Adultos, la Coral Virgen del Mar, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

En todas las categorías el primero ha recibido un premio de 865 euros y el segundo 565 euros, así como el diploma que acredita los reconocimientos.

En el certamen, presentado por el periodista Alfredo Casas, han participado hasta doce grupos en las tres categorías establecidas: Infantil (grupos cuya edad de participantes no es superior a 7 años), Juvenil (grupos cuya edad de participantes está comprendida entre 8 y 15 años) y Adultos (grupos cuya edad de participantes es a partir de 16 años).

De 11.00 a 12.00 horas se ha desarrollado el bloque infantil, en el que participaron tres coros del Colegio Nuestra Señora de Fátima, de tres, cuatro y cinco años, la Coral Ciudad de Almería y Coro The British School of Almería. De 12 a 13.00 horas participaron los coros juveniles de The British School of Almería, Coro Diego Callejón, Coro del Colegio Nuestra Señora del Milagro y Coral Juvenil de la Asociación Sinfónica de Huércal de Almería.

Por último, en el apartado de adultos actuaron a partir de las 13.00 horas la Asociación Musical Beviart, el Coro La Suite del Sótano y la Coral Ciudad Almería. La entrega de premios, que ha corrido a cargo del concejal Carlos Sánchez, se ha celebrado pasadas las 14.00 horas.