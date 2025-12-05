Cortes de tráfico en la A-7 a su paso por Vícar (Almería) del 9 al 19 de diciembre para instalar pantallas antirruido

Actuaciones para reducir el ruido en la A-7 a su paso por Vícar (Almería). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La instalación de pantallas antirruido en la autovía A-7 a su paso por Vícar (Almería) sentido Málaga obligará al corte del tráfico y la habilitación de un carril alternativo del 9 al 19 de diciembre entre los kilómetros 805,3 y 807,1, incluyendo la incorporación del enlace 805.

Según ha informado el Ministerio de Transportes en una nota, se ejecutarán 52 pilotes que servirán de cimentación para las pantallas acústicas; lo que requerirá situar la maquinaria sobre la propia calzada actualmente en servicio.

Por este motivo, y con el fin de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios; a partir de las 10,00 horas del próximo martes 9 de diciembre hasta las 13,00 horas del viernes 19 de diciembre, se cortará al tráfico la calzada en sentido Málaga de la A-7 entre el kilómetro 805,3 y 807,1, y el ramal de incorporación del enlace 805 en este mismo sentido.

El tráfico circulará en ambos sentidos por la calzada opuesta, sentido Almería, habilitándose en todo momento su señalización. Para los vehículos que quieran incorporarse a la A-7 desde el enlace 805, deberán hacerlo en el enlace del kilómetro 809, desde la N-340A (por Puebla de Vícar).

Los trabajos consistirán en la instalación de pantallas acústicas y la sustitución del pavimento existente por un pavimento fonoabsorbente. Esta actuación forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con presupuesto global de 11,56 millones de euros (IVA incluido).

Estas obras comprenden un total de seis actuaciones distribuidas en los siguientes tramos de la A-7 y A-92 de la provincia de Almería: cinco tramos de la A-7 ubicados entre los kilómetros 805,975 y 824,789, en distintos márgenes y vías de servicio.; y un tramo en sentido Granada de la autovía A-92, entre los kilómetros 381,530 y 382,350.)