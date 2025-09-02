Cruz Roja atiende en Almería a 373 migrantes en 23 actuaciones, un tercio de ellos este fin de semana

Archivo - Voluntarios de Cruz Roja atienden en el puerto de Almería a las personas rescatadas a bordo de las pateras en una imagen de archivo. - CRUZ ROJA - Archivo

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencia y de ayuda humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de la Cruz Roja han atendido en los últimos diez días a un total 373 inmigrantes en un total de 23 actuaciones desarrolladas fundamentalmente en el puerto pesquero de Almería, de modo que un tercio del total han sido recibidos durante el pasado fin de semana.

Fuentes de la entidad han confirmado a Europa Press que a lo largo de los dos últimos días de agosto se ha atendido a un total de 121 personas tras activarse hasta en siete ocasiones los operativos, que han atendido a grupos de hasta 32 personas.

En este sentido, durante la jornada de domingo se dispensó atención humanitaria a un total de cien personas, una cifra idéntica a la del domingo anterior --día 24-- en el que los equipos se activaron hasta en seis ocasiones, lo que da muestra de los tránsitos que tienen lugar durante el fin de semana.

Así, mientras que la ciudad de Almería vivía su semana grande con motivo de la feria, los equipos de Cruz Roja han trabajado para atender a los llegados hasta las costas almerienses en patera todos los días de la semana salvo el viernes 29, que no se registraron llegadas.