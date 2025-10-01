Desalojados de madrugada 30 vecinos de un bloque de pisos de Roquetas (Almería) por un incendio en una vivienda

Archivo - Vehículos de primera intervención de los Bomberos del Poniente de Almería - BOMBEROS DEL PONIENTE - Archivo

ALMERÍA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de vecinos de un bloque de pisos han sido desalojados de forma preventiva por el incendio de una vivienda ocurrido en la madrugada de este miércoles 1 de octubre en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios avisos recibidos poco antes de las 05.30 horas alertaban de un incendio en un segundo piso de un bloque ubicado en la calle Sevilla, en la zona del Parador de las Hortichuelas. Acto seguido se activó de inmediato a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los operativos de emergencia han confirmado que el incendio quedó sofocado y los vecinos pudieron volver a sus domicilios sin que haya habido personas heridas. Por el momento no han trascendido más datos sobre las posibles causas.