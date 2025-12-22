El despacho 'Nuestra señora de la Salud' de Almería celebra por segundo año un premio del Sorteo de Navidad

Despacho número 15 de Almería, 'Nuestra señora de la Salud'. - ONLAE

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración número 15 de Almería 'Nuestra Señora de la Salud' ha celebrado por segundo año consecutivo el haber llevado la suerte a sus vecinos, en esta ocasión, con una serie completa del segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, con la que han repartido 200.000 euros gracias al 25.508.

"Lo hemos vendido entre nuestros vecinos, salvo dos o tres décimos que se han vendido por internet", han explicado a Europa Press desde el afortunado despacho de loterías, donde los hermanos Antonio y Ana Belén Martínez Ruiz han comenzado a descorchar el champán mientras varios transeúntes daban las primeras felicitaciones.

La suerte ha sonreído a la nueva ubicación del despacho, en la calle Altamira de Almería. El establecimiento, que se despidió durante este año de su local de la calle Doctor Barraquer, también repartió la felicidad entre sus clientes en 2024 cuando vendió una serie completa del tercer premio, lo que dejó 500.000 euros entre los agraciados, según ha recordado entre el jaleo propio de la fiesta Francisco, el marido de la lotera.

Desde el establecimiento han reconocido que la suerte se ha puesto de su parte con esta serie que les llegó de forma aleatoria y que han despachado íntegramente, lo que han celebrado de manera inmediata en esta zona tan comercial y transitada de la capital almeriense.