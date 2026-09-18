Detenidas 14 personas de dos entramados familiares acusados de tráfico de drogas en el barrio de El Puche, en Almería

Una de las viviendas intervenidas. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 14 personas a través de una operación desarrollada en dos fases en la que ha desarticulado dos entramados familiares asentados en el barrio de El Puche, en Almería, presuntamente dedicados a la venta, almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes.

La investigación efectuada en el marco de la ha operación 'Nele' ha conllevado la práctica de nueve entradas y registros, atribuyéndose a los arrestados, en distinto grado, delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Según ha explicado la Comisaría en una nota, las actuaciones tuvieron su origen en las "reiteradas quejas" de vecinos de El Puche por la "constante afluencia de consumidores de droga a determinadas viviendas" de la zona y por los "conflictos y altercados" que esta actividad generaba en el barrio.

Las investigaciones permitieron determinar que diferentes viviendas funcionaban de manera coordinada: mientras algunos inmuebles eran utilizados como puntos de venta directa al consumidor, otros servían para almacenar mayores cantidades de droga y abastecer posteriormente a los primeros.

Los investigadores constataron además la existencia de "importantes vínculos familiares" entre buena parte de los implicados y la colaboración entre los distintos grupos para mantener activa la distribución de las sustancias.

En conjunto, las dos fases de la operación han permitido intervenir más de 10.000 euros en efectivo y retirar de la circulación importantes cantidades de droga y material destinado a su cultivo, preparación y distribución. Varios de los arrestados contaban con antecedentes policiales, algunos de ellos precisamente por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

COCAÍNA, MARIHUANA Y ÉXTASIS

La primera fase se desarrolló entre el 5 y 6 de agosto, cuando la Policía Nacional practicó cuatro entradas y registros en diferentes viviendas del barrio y detuvo a ocho personas.

En esos primeros registros fueron intervenidos más de 240 gramos de cocaína, 570 gramos de marihuana, pequeñas cantidades de éxtasis y otras sustancias, así como 6.635 euros en efectivo, balanzas de precisión, recortes de plástico, alambre y diferentes efectos empleados para preparar y distribuir las dosis. También fue intervenida una motocicleta vinculada a uno de los investigados.

Según ha detallado la Policía, una de las investigadas, al advertir la presencia policial, "corrió hacia el cuarto de baño e intentó deshacerse de la droga arrojándola al inodoro" aunque los agentes lograron interceptarla e intervenir la cocaína de la que intentaba deshacerse. En otro de los inmuebles, los policías localizaron una estancia utilizada como "fumadero" en la que se encontraba un consumidor.

Las gestiones policiales efectuadas casi un mes después permitieron detectar que algunos puntos de venta continuaban operativos. Así, una de las viviendas registradas durante el mes de agosto había vuelto a ser utilizada para la venta de droga, "figurando entre sus moradores una mujer que ya había sido detenida en la primera fase".

Esta circunstancia llevó a una segunda actuación el 10 de septiembre, en la que se practicaron otros cinco registros y fueron detenidas seis personas. Los agentes localizaron dos puntos de venta de droga, una vivienda utilizada como lugar de almacenamiento y abastecimiento y otro inmueble acondicionado prácticamente en su totalidad para el cultivo 'indoor' de marihuana.

En esta segunda fase fueron intervenidas 429 plantas, más de 1.300 gramos de marihuana entre picadura y cogollos, hachís, cocaína y 54 papelinas preparadas para su distribución, además de 3.805 euros en efectivo y numeroso material asociado al cultivo intensivo, entre él 31 focos con transformadores, extractores, ventiladores y equipos de climatización. También fue intervenida una carabina de aire comprimido.

Durante una de las entradas, una persona que se encontraba en el interior reconoció haber acudido a adquirir droga y portaba una papelina de cocaína recién comprada. Casi simultáneamente, desde una de las ventanas fue arrojado al exterior un paquete envuelto en papel de aluminio que fue recuperado por los policías y que contenía otras siete dosis de cocaína.

Los investigadores comprobaron igualmente que los inmuebles relacionados con la actividad ilícita presentaban conexiones fraudulentas a la red eléctrica, por lo que fueron requeridos técnicos para inspeccionar las instalaciones y proceder al corte de los suministros irregulares.

Los detenidos en la primera fase fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, mientras que los seis arrestados en la segunda actuación fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería, ambos en funciones de guardia.

La explotación de la operación fue desarrollada por agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, con el apoyo operativo de la Unidad de Prevención y Reacción.