Diana Guerrero Miñano transmite un mensaje de esperanza para afrontar el duelo en 'La mirada del silencio'

ALMERÍA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autora Diana Guerrero Miñano ha publicado 'La mirada del silencio', una obra dirigida a quienes atraviesan el duelo por la pérdida de un ser querido y que ofrece un mensaje de esperanza.

"No significa que sea un libro de autoayuda porque es de suspense, pero tiene un trasfondo en el que te anima a no tirar la toalla en momentos de sufrimiento y cansancio emocional", confiesa la autora.

En esta obra, publicada por la editorial Círculo Rojo, el lector encontrará, según las palabras de la autora, "un poquito de suspense y distintas emociones, pero para mí, la parte humana de ayudar porque sale del alma es lo que más predomina. Bajo mi opinión, al menos esa fue la intención a resaltar".

La autora nos invita a reflexionar sobre las grandes incógnitas de la vida y la muerte en esta obra. Con una perspectiva profundamente personal, plantea que "la verdad no la tiene nadie, aunque en ocasiones pensemos que así". Para Diana, la existencia va más allá de un ciclo lineal de nacer, crecer y morir, y plantea la posibilidad de una "luz tras ese túnel" del que tantas personas han hablado.

"Háblame y dime cómo entenderte si no te escucho, tú voz no me llega, pero estoy convencida que algo me quieres decir, intentaré ayudarte, lo prometo, pero habla. Solo su mirada, no había más. Tantas dudas y deseos de saber, pero nada. Desapareciste dejando soledad, desconsuelo y preguntas, miles de ellas".

"Tengo claro que no volveré a tenerte; al menos, no en este plano, pero necesito saber por qué. Tal vez Dafne pensó que podría ayudarla y quizá dar respuesta a sus preguntas, dar amparo con el saber a su angustia causada por la perdida, no lo sé", reflexiona la autora.

La autora invita a descubrir una historia que trasciende la comprensión superficial y resalta la profundidad del alma. Afirma que "hay más vida tras la muerte, también luz detrás de la oscuridad" y asegura que "hay mensajes tras el silencio".

Diana Guerrero Miñano nació en Alicante, aunque pasó toda su infancia y adolescencia en Murcia. Desde siempre, le ha apasionado la comunicación y ha soñado con escribir. Lo paranormal, el misterio, todo lo que no está basado en la cotidianidad o simplemente establecido es lo que realmente le ha movido a publicar esta obra.

Actualmente, vive entre el mar y la montaña, un entorno que, sin duda, le ha conectado profundamente con la naturaleza y le ha dado la inspiración necesaria para embarcarse en el mundo de la escritura. "Espero con todo el corazón que la lectura que ofrezco en este libro aporte algo, aunque sea mínimo, y por supuesto, que no le deje indiferente", señala la autora.