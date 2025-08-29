Diez medios aéreos trabajan en el incendio de Lubrín (Almería)

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha elevado a diez los medios aéreos que se han desplegado para combatir el incendio que se originó en la noche de este jueves en el paraje Las Cubillas de Lubrín (Almería) con la incorporación de dos aviones anfibio FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica puestos a disposición del operativo por parte del servicio de Protección Civil, según han indicado a Europa Press desde la Subdelegación de Gobierno.

En concreto, trabajan ya sobre esta zona de la Sierra de los Filabres un total de cuatro helicópteros pesados y semipesados, así como seis aviones, con modelos de carga en tierra y coordinación además de los modelos anfibios. En la lucha terrestre, operan ya unos 150 efectivos a los que se han sumado varias dotaciones de Bomberos del Levante.

Desde el Infoca han precisado que el fuego, que afecta fundamentalmente a suelos de pasto y matorral, avanza impulsado por vientos de diez kilómetros por hora con rachas de hasta 15 kilómetros por hora. Asimismo, la acumulación de humo en altura podría dificultar la actuación de los medios aéreos que tratan de contener y estabilizar las llamas de este fuego, que se encuentra bajo situación operativa 1.

En declaraciones remitida a los medios, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha asegurado que "no se ha producido ningún evacuación en el municipio de Lubrín" aunque sí "por prevención" en Bédar, con cinco personas que ya han vuelto a sus domicilios. Además, ha habido otros desalojos preventivos en Lubrín.

Sobre este asunto, el primer edil del municipio, Domingo Ramos, ha explicado en declaraciones a Europa Press que se desalojaron de manera preventiva a "más de 50 vecinos" de la zona de El Marchal y del Campico Moletas, donde se comparten partes del término municipal con Bédar, si bien "la zona de peligro estaba en la parte de Lubrín". En este sentido, ha puntualizado que algunos vecinos ya han podido volver a sus casas tras pasar la noche en locales sociales.

La delegada de la Junta ha mandado un "mensaje de tranquilidad" porque "tenemos muchísimos medios aéreos, también hay muchísimas brigadas y retenes que están trabajando en el incendio actual" a la espera de que la situación meteorológica permita "atacar bien el fuego" y "estabilizarlo lo antes posible".

El incendio se originó en torno a las 23,00 horas de este jueves, por lo que las autoridades efectuaron, de manera preventiva, el desalojo de más de medio centenar de personas en la zona de El Marchal y del Campico Moletas, entre los términos municipales de Lubrín y Bédar. Muchas de ellas han regresado ya a sus viviendas, al igual que los cinco desalojados por Infoca en Los Albaricos y Fuente de los Albaricos.

"UNA LÍNEA EN MAL ESTADO"

Según los primeros indicios, el fuego se habría iniciado por una "línea eléctrica en mal estado" situada en el barranco Muñoz de la Alcarria de la localidad. Ramos ha explicado que fue una mujer quien alertó de las primeras llamas toda vez que varios de los vecinos de la zona quienes aseguraron haber visto "chispazos" procedentes de la línea eléctrica de los que se habría derivado el origen del incendio.

"Intentamos apagarlo con nuestros medios del ayuntamiento, con nuestro grupo de trabajadores de pronto auxilio, pero esa zona es muy boscosa y ha sido imposible pararlo", ha dicho el alcalde, quien se encuentra expectante al discurrir de la mañana " porque la noche ha sido muy dura".

Con ello, ha señalado que la actuación principal de los bomberos permitió salvar las viviendas ubicadas en Barranco Muñoz aunque el fuego se propagó hacia la sierra, donde "se ha descontrolado". "Es una zona donde la vegetación es muy alta y hay monte bajo", ha lamentado el primer edil, quien ha recordado que se trata de una zona de especial conservación.

UNA "TREGUA" HASTA EL MEDIODÍA

Martín también ha indicaod en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press que las condiciones meteorológicas de la zona han "complicado" un incendio sobre el que las rachas de viento han dado una tregua que se prevé hasta el mediodía, cuando se espera que vuelva a soplar con más fuerza. En este sentido, ha incidido en que los medios aéreos aprovechan estos momentos para atacar las llamas "de una manera bastante eficaz".

"A las 12 de la mañana que es cuando se prevé que la cosa empiece a ponerse un poquito peor", ha aseverado Martín desde el puesto de mando al que se ha desplazado tras constatar que hay "varios focos abiertos", si bien ha incidido en que el fuego afecta al término municipal de Lubrín, pese a que se dieran desalojos preventivos en Bédar.

En cualquier caso, ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" ante el gran despliegue de medios realizado en la zona con "muchísimos efectivos" que trabajan en la zona, por lo que confía en que el incendio pueda quedar estabilizado en poco tiempo "sin el tiempo nos acompaña".

Aún así, la delegada ha instado a no bajar la guardia y estar pendiente de la evolución del siniestro. "Todo apunta a que no va a tener que producirse ningún tipo de desalojo en el término municipal" de Lubrín "más allá de que, a lo mejor, pueda existir algún tipo de diseminado o alguna casa aislada que hubiera que desalojar", ha expresado la representante de la Junta.

Fue sobre las 5,46 horas de la madrugada cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal en esta zona de la Sierra de los Filabres. El nivel 1 se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

El teléfono de emergencias 112 comenzó a recibir avisos de la ciudadanía alertando del incendio sobre las 23,00 horas de este pasado jueves y de inmediato alertó a la Guardia Civil, a la Policía Local, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca que desplazó medios de inmediato. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Efectivos del servicio provincial de Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía también se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado. También el Ayuntamiento de Lubrín, durante la noche, ha dado cuenta del origen del incendio y ha explicado el aviso al 112 desde el inicio de su declaración, según el perfil de Facebook del consistorio.

Este es el tercer incendio forestal que se da en Lubrín a lo largo de este verano tras el que se detectó el pasado 21 de agosto en el paraje El Pocico, que quedó extinguido al día siguiente, y el que se registró el 20 de julio en el paraje Cortijo El Marchalico de Lubrín, el cual tardó cuatro días en ser sofocado y precisó un gran despliegue aéreo y terrestre.