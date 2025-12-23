La Diputación de Almería rechaza una comisión por el caso 'Mascarillas': "No hay nada reseñable en los expedientes"

Pleno en la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha rechazado este martes con los votos del equipo de gobierno (PP) la moción impulsada por el PSOE para crear una comisión de investigación vinculada al caso 'Mascarillas' por el que dimitieron el expresidente y vicepresidente segundo si bien se ha ofrecido a los miembros de la oposición fiscalizar todos los expedientes de contratación de obras y servicios pese a que, en los mismos, "no hay nada reseñable".

Así lo ha manifestado el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Sánchez, quien ha señalado que todos los expedientes han sido "revisados" por sus respectivos responsables, quienes "admiten que está todo correcto", toda vez que la documentación solicitada cuenta con "miles y miles de folios" y se "está preparando" para facilitarse "en tiempo y forma".

Sánchez ha incidido en que a lo largo de los últimos "cuatro plenos" se han dado "las explicaciones" que se han podido dar, de modo que "el ámbito de lo político ha terminado". "No le puedo dar más información que la que, insisto, usted ya tiene como personado en la causa", le ha manifestado al portavoz del grupo del PSOE, Juan Manuel del Real Ruiz.

El portavoz ha calificado así la propuesta de comisión de "un ejercicio de cinismo" y de "otro circo político" que "nada tiene que ver con la realidad administrativa y de gestión de la institución". "No buscan resolver nada, buscan el ruido", ha criticado.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, también ha asegurado a los grupos de la oposición que tendrán acceso "a toda la documentación" que pidan más allá de que sea una "cantidad ingente de documentos" que aún preparan desde la Secretaría de la Diputación.

No obstante, ha afeado que se pongan en duda todos los planes desarrollados desde la institución provincial, así como "la honestidad, la capacidad y la honorabilidad de los funcionarios de esta casa".

Por su parte, Del Real Ruiz ha tachado de "inaceptable" el rechazo de la comisión en la que se puedan ofrecer "explicaciones públicas sobre unos hechos de extrema gravedad" y de los que "la ciudadanía sigue conociendo los detalles del caso únicamente a través de los medios de comunicación, sin que el Partido Popular haya aclarado el alcance real de la investigación ni las responsabilidades políticas derivadas".

El portavoz socialista ha señalado que la justicia investiga el presunto amaño de contratos, el cobro de comisiones y la existencia de "un sistema creado y utilizado presuntamente para delinquir", en el que estarían implicados exdirigentes de la cúpula de la Diputación e incluso familiares directos.

Ha lamentado el dirigente socialista que no haya "habido ni una sola explicación" en las últimas sesiones plenarias sobre la posibilidad de "lazos o cuestiones internas" que impidan actuar con transparencia. "Si queremos garantizar que esto no vuelva a repetirse, es imprescindible conocer qué ha pasado, a qué contratos afecta y qué mecanismos se van a implantar para evitarlo", ha defendido.

La iniciativa incluía expresamente los contratos tramitados por vía de emergencia durante la pandemia y los contratos menores, así como planes concretos requeridos por la UCO, como el Plan Acelera o el Plan de Cementerios de 2018 y 2019. De otro lado, ha insistido en que el Grupo Socialista también ha solicitado el traslado de toda la documentación requerida por el juzgado el 18 de noviembre para que pueda ser analizada por todos los diputados provinciales.

Desde Vox, que también había apoyado la iniciativa, se ha recriminado la actitud "ocultista" del equipo de gobierno ante su negativa a esta comisión para "no dar explicaciones a los almerienses sobre uno de los hechos más graves que han afectado a esta casa y que aún está en proceso de investigación".

El portavoz del grupo de Vox en Diputación, Pedro Agüera, ha recriminado, además, que "más de un mes después desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) removiera los papeles de esta casa vemos como desde el Partido Popular no se han dado explicaciones".

Para el dirigente de Vox, desde el PP "han dado total normalidad a la salida de dos miembros de su corporación por su presunta implicación en una trama de corrupción que afecta tanto a la compra de material sanitario como a la adjudicación y contratación de obras públicas".