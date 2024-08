Dreambeach clausura este sábado su décimo aniversario con David Guetta, Loco Dice o Paco Osuna

ALMERÍA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dreambeach continúa su edición de celebración en Almería, con una segunda jornada con miles de asistentes en los cuatro escenarios del recinto del festival en El Toyo-Retamar. Una convocatoria que tenía en la jornada del viernes reclamos como el esperado regreso de R3Hab o W&W o Timmy Trumpet, el take over de I Am Hardstyle en el MainStage o el breakbeat esta vez, internacional con Plump Djs o Freestylers.

Una de las sesiones más populares del festival es el Openning del viernes, que este año lo protagonizaba Fatima Hajji. La musa del techno más raw aceleraba a los dreamers que la esperaban para su llegada como cada edición, según ha detallado el Consistorio en un comunicado. Un escenario donde el techno de Adam Beyer o Reinier Zonneveld han conseguido llenos en el carpazo de Dreambeach, que ha clausurado la rusa Nina Kraviz, tras el paso de Gonçalo.

El Mainstage desplegaba su montaje visual y sonoro con los regresos al escenario de Dreambeach de artistas internacionales como Rehab o W&W. La trompeta de Timmy Trumpet de nuevo ha sido un elemento fundamental en su show, o el sonido ya casi legendario en el festival del takeover del sello I Am Hardstyle.

El breakbeat internacional de Stanton Warriors o Sullivan King ha llenado el espacio del Open Air desde su apertura destacando actuaciones aclamadas como Plump Djs y Freestylers. The Cage ha vivido momentos estelares con Raul Pacheco p Fran DC.

Dreambeach cuenta con el el patrocinio del Ayuntamiento de Almería, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almeria y el Inaem.

En la última noche de Dreambeach 2024 junto al Mediterráneo el nombre de David Guetta se coloca en lo alto de un cartel con atractivos como el show especial de el almeriense RVFV en MainStage, compitiendo con grandes nombres de la escena techno internacional como Loco Dice, Paco Osuna o el B2B exclusivo de Joseph Capriati y Jamie Jones en Dreams Tent. Drum & Bass en estado puro en el Escenario Open Air con Fox Stevenson o los andaluces José Rodríguez o Tortu. The Cage continúa demostrando la salud de la escena nacional con Álvaro Sánchez, Aerea o Paula Kasbaeh.

El cartel de artistas de la 10ª edición apuesta tanto por grandes nombres internacionales, pero también dando un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del festival del verano, Dreambeach 2024. Entradas para la última noche disponibles en www.dreambeach.es La 10ª edición ha presentado muchas sorpresas a la altura de una edición de aniversario, apostando tanto por grandes nombres internacionales que han pasado por Dreambeach a lo largo de esta década, nuevos referentes, y también dando un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del que es el festival electrónico del verano.