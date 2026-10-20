Se elevan a cinco los arrestados por el tiroteo que acabó con un muerto y un herido en Pechina (Almería)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a tres personas más por su presunta vinculación al tiroteo que tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado, 17 de octubre, en Pechina (Almería), en el que murió un varón de origen senegalés por herida de arma de fuego en el abdomen mientras que otro resultó herido.

Con estos arrestos, son cinco ya los detenidos en el marco de la investigación que continúa abierta, según han indicado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Los dos primeros arrestados, conforme a las previsiones, pasarán a disposición judicial este miércoles.

El tiroteo, que se produjo en dos momentos diferenciados de la noche, llevó a los dos afectados a ingresar en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde uno falleció horas después al no conseguir reponerse de sus heridas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 2,50 horas cuando los servicios de emergencias comenzaron a recibir avisos por disparos y enfrentamientos entre distintos grupos de personas en la zona de Los Cortijillos. A raíz de los hechos, un varón tuvo que ser evacuado al hospital.

Apenas dos horas después, sobre las 4,30 horas, nuevos alertantes avisaron de otro episodio violento en un punto distinto del municipio, también con armas de fuego, en el que a su llegada, los agentes encontraron a un herido por disparo. La investigación apuntaba inicialmente a un enfrentamiento entre grupos familiares, con amenazas.

OTRO DETENIDO POR MARIHUANA

De forma paralela, y a raíz de las labores de vigilancia preventiva realizadas en la zona tras el tiroteo, la Guardia Civil advirtió la "actitud sospechosa de un individuo que abandonaba apresuradamente una vivienda", que fue arrestado por su presunta vinculación a un cultivo de vivienda.

El instituto armado ha aclarado que "esta actuación no está vinculada directamente con el tiroteo, sino que se detectó fruto de la intensificación de la vigilancia en la zona".

A través de operaciones distintas contra la droga desarrolladas en Pechina, El Ejido y Gádor durante los últimos días, se han arrestado a cuatro sospechoso y se han intervenido más de 1.100 plantas de marihuana y medio kilo de hachís.