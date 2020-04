La escuelas infantiles de Almería ven "insuficientes" las ayudas para frenar los despidos y los ERTE

ALMERÍA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación Escuelas Infantiles Unidas ha tachado de "insuficientes" las ayudas del Gobierno andaluz para frenar los despidos y expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a los que se exponen las 195 escuelas infantiles de Almería, desde donde "plantean ya" activar estos sistemas de regulación ante una "planificación económica llena de deudas" que "dejará en serio riesgo la atención socioeducativa" de unas 10.600 familias que "actualmente requieren estos servicios".

"Los centros que han decidido solicitar la subvención convocada por la consejería de Educación de la Junta de Andalucía, cumpliendo los requisitos y aportando toda la documentación requerida, tendrán que adelantar dinero de su propio bolsillo para hacer frente a parte de los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social de las trabajadoras. Ni siquiera llegarán dichas subvenciones para la totalidad de esos gastos laborales", se han quejado en un comunicado desde la asociación.

Para Escuelas Infantiles Unidas, las "insuficientes ayudas" propuestas por la Junta de Andalucía "ponen en peligro casi 1.100 empleos de trabajadoras de la provincia", con lo que "la desprotección en el sector de la Educación Infantil en Andalucía es ya un hecho y el aumento del paro femenino es hoy una realidad".

La entidad ha calificado de "ratonera" el modelo de la subvención, dado que "han agotado para publicarla todos los plazos y además jurídicamente es muy cuestionable". "Nos encontramos con el agua al cuello y ahora muchos centros ven los ERTE como la mejor de las soluciones", han ahondado los miembros de la asociación, para quienes la Junta "se lava las manos" y "hace que toda la responsabilidad de la mejor o peor gestión recaiga en la agencia pública".

Con esta subvención, los autónomos responsables de los centros quedan "totalmente discriminados" y "se les quita el derecho reconocido por Real Decreto de pedir su ayuda de la mutua de 800 euros al mes para que su familia pueda comer, porque dicen que se les descontará de la subvención percibida para el mantenimiento del empleo, su derecho a cobrar", según han asegurado.

Para la presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala, "las escuelas infantiles no entienden que se ponga en peligro una red de centros fuerte con un recorte hasta el 65 por ciento de los ingresos" dado que "el sector ya tenía aprobado un presupuesto para todo el curso escolar, incluso con partidas que no tenían que utilizarse por la suspensión de convocatorias extraordinarias de admisión, por lo que la no ejecución de dicho presupuesto es totalmente incomprensible".