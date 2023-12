Espadas cree que Moreno busca "seguir confrontando" con los Cercanías y le reclama que aclare cómo los gestionaría

ALMERÍA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y parlamentario andaluz, Juan Espadas, ha considerado que el apoyo dado por el PP de Andalucía a las propuestas de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía para solicitar el traspaso de competencias del transporte ferroviario de Cercanías busca "seguir confrontando con el Gobierno de Pedro Sánchez" al entender que no se ha planteado de manera "seria y rigurosa" la adopción dicha competencia hasta el momento por parte del Ejecutivo andaluz, al que ha reclamado que aclare cómo gestionaría dicho servicio.

"Yo quiero saber para qué solicitaríamos esa competencia y la transferencia de ella. ¿Para privatizarla, por ejemplo? ¿Pretende gestionarla desde lo público? ¿Va a crear una empresa pública para gestionar esos Cercanías?", se ha cuestionado Espadas a preguntas de los medios en Almería después de que su grupo se abstuviera ante las iniciativas planteadas por los grupos progresistas del Parlamento.

Para Espadas, la propuesta de resolución aprobada finalmente "no tiene ningún contraste por parte del Gobierno de Andalucía sobre si es o no interés de la Junta de Andalucía gestionar esta competencia", sentido en el que además ha expresar su "sorpresa" por que esta cuestión no se abordara hasta el final del Pleno del Parlamento andaluz con el voto "en el último minuto" por parte del grupo 'popular'.

"No cuela, señor Moreno Bonilla. Seriedad y rigor. Si quiere la competencia, díganos para qué, cómo la gestionaría y desde luego el Partido Socialista la apoyará", ha añadido.

Espadas considera que el Gobierno autonómico debería detallar en sede parlamentaria si va a solicitar "formalmente" dicha competencia así cómo si ha estudiado previamente en términos económicos la rentabilidad de la misma, sentido en el que ha asegurado que desde el PSOE-A se quiere "más autogobierno para Andalucía", pero "también mejor autogobierno" y no "trucos" del presidente de la Junta.

"Todo eso es suficientemente importante", ha insistido el líder del PSOE-A, quien ha echado en falta un diálogo en profundidad sobre esta cuestión que pueda equipararse al de otros territorios como Cataluña, donde la cuestión del traspaso acumula debates y estudios, según ha observado, mientras que en este caso Moreno "en sus intervenciones jamás ni citó, ni siquiera mencionó, que esa fuese una iniciativa de su Gobierno".

Con ello, ha reclamado a Moreno que "sea serio con las fuerzas políticas y con el Parlamento de Andalucía" a la hora de plantear este tipo de cuestiones que, a su juicio, deben tratarse en la Comisión de Desarrollo Estatutario para así explicar "cuáles son los estudios que avalan y cómo se gestionaría dicha competencia" de cara a que la petición pueda solicitarse "con la unanimidad de toda la Cámara" e, incluso, puedan abordarse otras cuestiones "ligadas a la Seguridad Social, como ha solicitado en este caso el País Vasco".

Espadas ha incidido también en que hace dos meses el presidente de la Junta "votó en contra" de una propuesta del PSOE-A para que la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento pudiera solicitar competencias que están en el Estatuto y cuya gestión "requiere de una negociación y de una solicitud formal". "Hace dos meses no le interesaban ninguna competencia ni ningún autogobierno ni hablar sobre esta cuestión en el Parlamento", ha criticado.

Con ello, ha considerado que "el problema de Andalucía es que tenemos un Gobierno que no gobierna", y que "está dedicado a la confrontación con Pedro Sánchez y el Gobierno socialista", toda vez que "no es serio ni riguroso". "Sencillamente está jugando permanentemente al escondite, a tirar la piel y a esconder la mano", ha añadido.