Un estudio de la UAL usa la IA para cálculos más precisos en la implantación de lentes contra las cataratas

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Conseguir unos cálculos más precisos y exactos para que las lentes implantadas en personas con cataratas tengan un comportamiento más óptimo es el objetivo de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Almería, bajo el título Importance of different topographic, biometric, and retinal parameters for calculating IOL power.

La cirugía de cataratas es una de las intervenciones quirúrgicas más realizadas actualmente. Mediante la misma, se elimina la catarata y se implanta una lente para que el paciente pueda tener una buena visión sin gafas.

Para evaluar los parámetros que están significativamente relacionados con el cálculo de la potencia de la lente implantada y determinar la importancia de diferentes variables biométricas, los investigadores están aplicando inteligencia artificial mediante técnicas de machine learning tipo random forest.

Con este estudio se espera mejorar los cálculos a realizar en la implantación de lentes en cirugías de cataratas añadiendo nuevas variables en las fórmulas usadas actualmente o incluso dando lugar a nuevas fórmulas.

Esto se traduce en resultados cada vez más precisos que conllevan resultados visuales cada vez más satisfactorios para los pacientes. Hoy en día, la cirugía de cataratas no se limita simplemente al reemplazo de una lente intraocular, sino que está comenzando a ser una opción en pacientes que quieren prescindir de sus gafas.

El implante de lentes EDOF y Trifocales exige unos cálculos muy precisos para que las lentes tengan un funcionamiento óptimo, por lo tanto, dichos cálculos han de ser cada vez más precisos y exactos.

Los investigadores han realizado un estudio observacional retrospectivo de corte transversal utilizando una base de datos de 422 pacientes que se sometieron a cirugía de cataratas en Clínica Oftalmológica Oftalvist de Almería entre enero de 2021 y diciembre de 2022.

El estudio determina que nuevas variables como el astigmatismo, la aberración coma anterior y variables retinianas, como el grosor macular central preoperatorio, podrían ser incluidas en la nueva generación de fórmulas biométricas basadas en técnicas de inteligencia artificial para conseguir unos cálculos más precisos.

Ha sido llevado a cabo por el grupo de investigación (CÓDIGO PAIDI): TECNOHEALTH CTS- 1104, con la participación de Gracia Castro de Luna y Noelia Sánchez-Liñán, del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería; Ana Belén Castaño- Fernández y Sergio Márquez-Díaz, del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Almería y Hazem Alaskar-Alani, del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Poniente.