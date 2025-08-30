Evolución favorable del incendio de Lubrín (Almería) en el que trabajan 12 medios aéreos y efectivos por tierra

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos y por tierra continúan los trabajos para combatir el fuego, que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería). El incendio presenta a esta hora una evolución favorable.

Así lo han señalado a Europa Press desde el Infoca, que han precisado que la parte del incendio en la que se está trabajando en la mañana de este sábado presenta una evolución favorable, por lo que podría darse por estabilizado a lo largo de la tarde. Cabe recordar que desde el Infoca se precisó que a primera hora de este sábado la zona noroeste seguía mostrando actividad; mientras que el resto del perímetro está bastante contenido.

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha incidido en que se continúan con las labores "con la esperanza de que podamos estabilizarlo cuanto antes".

Actualmente en el lugar trabajan siete aviones y cinco helicópteros. Por su parte, los equipos de tierra, compuestos por unos 180 efectivos, continúan el trabajo sobre "un terreno muy abrupto".

De igual modo, la delegada ha subrayado que durante la mañana de este sábado han "reforzado el dispositivo con muchos medios aéreos con el objetivo de seguir atacando el frente principal que tenemos, pero también de atacar todos esos incendios que se vienen reactivando".

Desde el Puesto de Mando Avanzado, Infoca ha explicado en la reunión del comité de operaciones, que todo el cierre del perímetro se está realizando a mano y en algunas zonas mediante el uso de fuego técnico.

El viento ha comenzado a intensificarse a las 10.00 horas de este sábado y se ha hecho aún más notable a partir de las 12.00 sumando dificultad a la extinción.

Por otro lado, la delegada ha valorado que "no hemos tenido que, afortunadamente, llevar a cabo ningún tipo de desalojo a la población, tampoco, afortunadamente, hemos tenido que lamentar cortes de carreteras principales, más allá de algunas secundarias en donde está trabajando el dispositivo", ha detallado, al tiempo que ha señalado que "creo, espero y deseo que, con toda la prudencia, podamos, durante la tarde poder declarar, por lo menos, estabilizado este incendio".

Por último, ha vuelto a pedir "mucha prudencia a toda la población" y ha dado la enhorabuena a los más de 180 efectivos que están formando parte del dispositivo para extinguir el fuego.

Por su parte, el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que "el viento está haciendo más complicado las tareas al Infoca y a los medio aéreos".

MEDIOS

En concreto, en relación con los medios por tierra han indicado desde el Infoca que trabajan seis autobombas; 15 grupos de bomberos forestales, seis Bricas, cuatro técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, un técnico de supervisión, un encargado, un técnico analista y el director de Centro Operativo Provincial. También está las unidades Meteorológica, de Análisis y Médica. De igual modo, colabora bomberos procedentes de la zona del Levante.

Durante la pasada noche, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía desplegó un total de 160 efectivos y nueve vehículos autobombas para combatir el fuego.

A lo largo de la pasada jornada del viernes participaron hasta 20 medios aéreos, con una media de 18 operativos durante la tarde. Entre ellos, se encontraban dos helicópteros pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), mientras que el resto pertenecían al dispositivo de Infoca. Además, cinco bomberos procedentes de la zona del Levante, junto con dos vehículos de extinción, se sumaron a las labores para contener el avance del fuego.

El incendio se originó en torno a las 23.00 horas de este pasado jueves y, según los primeros indicios, podría estar relacionado con el "mal estado" de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales.

Fue sobre las 05.46 horas de la madrugada cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal. El nivel 1 se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.