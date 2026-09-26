Fátima Herrera, elegida candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería con un 67,6% de los votos

Imagen de grupo tras ser elegida Fátima Herrera como candidata a la alcaldía de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La militancia de la Agrupación Municipal del PSOE de Almería ha elegido este sábado 26 a Fátima Herrera como su candidata a la Alcaldía de la capital, tras la celebración de la jornada de primarias. Ha sido un proceso caracterizado por "la movilización y el compromiso de las bases socialistas", con un 67,6 por ciento de votos emitidos, siendo 555 votos del total de 821 de la militancia.

Fátima Herrera ha logrado el respaldo del 53,5% de los votos emitidos, 297, frente al 46,1% alcanzado por el también aspirante Antonio Ruano, que ha logrado 256 votos, y sólo dos votos en blanco, según ha detallado la formación en una nota.

Con este resultado, la formación socialista culmina un proceso democrático "ejemplar" e inicia una campaña que "busca abrir de par en par las puertas del Ayuntamiento para devolvérselo a la ciudadanía después de más de veinte años de ejecutivos locales del Partido Popular".

Tras conocerse el escrutinio, Herrera ha expresado su agradecimiento a la militancia por la confianza y la ilusión depositadas en su proyecto, al tiempo que ha tenido palabras de reconocimiento hacia su compañero Antonio Ruano y su equipo, de quienes ha destacado su contribución al debate interno.

La candidata oficial ha subrayado que, "a partir de este momento, en el PSOE de Almería hay proyecto único, cohesionado e imparable cuyo horizonte es ganar la Alcaldía y poner fin a más de dos décadas de abandono continuado en los barrios de la ciudad".

Herrera ha avanzado que "el camino hacia el gobierno local se intensifica a pie de calle, con una hoja de ruta centrada en recuperar a quienes dejaron de confiar en el proyecto socialista, sumar a quienes todavía no han votado al PSOE y mantener una presencia vecinal permanente".

En este sentido, ha remarcado que "la solución a los problemas de la ciudad no es una cuestión de siglas, sino de hacer que el Ayuntamiento funcione, poniendo el foco en una gestión rigurosa del dinero público, la supervisión estricta de las contratas de servicios como limpieza, transporte y mantenimiento, y una escucha activa y ágil ante los problemas cotidianos de la ciudadanía".

En suma, la candidata socialista ha concluido haciendo un llamamiento a la movilización de toda la sociedad almeriense para garantizar "que cualquier vecino, viva en El Quemadero, El Zapillo, Los Ángeles o en el Paseo de Almería, disfrute de los mismos servicios y de la misma calidad de vida".

ROQUETAS DE MAR

Por su parte, el PSOE de Roquetas de Mar también ha celebrado este sábado la jornada de votaciones de las primarias del partido para elegir al candidato a la Alcaldía de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Al cierre de las votaciones, Rafael Torres se ha impuesto a José Demetrio Rodríguez, el otro candidato, con un resultado de 144 votos para el primero y 32 para el segundo, sobre un censo de 238 personas. Torres, abogado de profesión y actual vicesecretario general del PSOE de Roquetas, es también concejal en el Ayuntamiento roquetero, donde ha venido ejerciendo de portavoz en el actual mandato.

Al término del recuento, el concejal socialista y candidato del PSOE de Roquetas para las municipales de mayo de 2027, ha agradecido el apoyo mayoritario de la militancia, a la que ha instado a "trabajar juntos para articular un proyecto atractivo, sólido y solvente de cara al próximo mes de mayo".

Torres se ha mostrado "ilusionado" ante el reto que se abre ahora para poner en marcha una candidatura y un programa "capaz de movilizar a la ciudadanía". "Asumo el encargo de la militancia con gran ilusión, pero también con gran responsabilidad", ha declarado, tras llamar a la movilización de militantes y roqueteros en general, "para conseguir una mayoría de cambio en este municipio, que es ya una gran ciudad, pero sigue funcionando como pueblo por el inmovilismo y la falta de visión de futuro de un alcalde octogenario que lleva más de 32 años al frente del Ayuntamiento".

Torres ha detallado que tras el apoyo de la mayoría de los militantes del PSOE, el partido continuará con el trabajo para el diseño del programa electoral "para lo que seguiremos visitando los barrios, escuchando a los vecinos, tomando nota de sus preocupaciones y sus inquietudes, que es la única forma de llevar a las elecciones un proyecto ganador, poniendo a la ciudadanía en el centro de todo".

"Políticas reales de acceso a la vivienda, la limpieza, la convivencia, la defensa del patrimonio, las políticas verdes, el bus urbano, el apoyo a los sectores productivos o la mejora de la seguridad", son algunas de las prioridades que Torres ha avanzado de cara a su futuro proyecto, que será defendido por una candidatura "renovada de hombres y mujeres" que también se configurará en los próximos meses bajo la dirección del recién elegido candidato.

Por su parte, el secretario general del PSOE roquetero, Manolo García, ha valorado positivamente la jornada electoral, que ha calificado de "modélica" por la "elevada participación e implicación de la militancia". García ha llamado al trabajo conjunto de toda la militancia y simpatizantes para llevar el proyecto socialista al conjunto de la sociedad roquetera. "Rafa será la cara visible del partido, pero todos tenemos que estar detrás escuchando a los vecinos, proponiendo y llevando el mensaje del PSOE de Roquetas", ha concluido.