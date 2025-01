Gaizka Azkarate Saez muestra sus propias vivencias en su libro 'Desnudando el alma frente al mar'

ALMERÍA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autor Gaizka Azkarate Saez ha publicado su libro 'Desnudando el alma frente al mar', una obra que surge tras tomar conciencia de que "los tropiezos o momentos bajos de la vida pueden servir para crear algo mucho más grande".

"En 2018 perdí mi trabajo en el servicio de emergencias 092 de la Policía Municipal de Bilbao, tuve una ruptura sentimental y me detectaron un problema grave de salud. En un momento de lucidez, se me ocurrió recoger en un libro una serie de anécdotas vividas en el servicio de emergencias 092, y ante la buena acogida del libro, me lancé a un segundo, y así hasta este último, 'Desnudando el alma frente al mar', que es mi sexto libro", ha explicado el autor en una nota de la editorial Círculo Rojo.

El sello de autoedición apunta que la obra "destaca por su sencillez". "La inspiración ha venido, como explico más arriba, de todo lo que sufrí en el fatídico 2018, y de su continuación con la Pandemia. Pero que a 'pesar de todo, hay que luchar, pues con lucha y esfuerzo se puede revertir la situación y alcanzar el éxito".

La firma editorial explica que "el lector va a encontrar, según las palabras del autor, 50 relatos escritos en diversos momentos de los últimos cinco años" los cuales se encuentran divididos en cinco temáticas diferentes y abarcan distintos estados de ánimo y diversas emociones.

Así, van "desde los años más duros de mi existencia, desde mi soledad y mis problemas de salud, hasta el momento actual, en donde mi persona vuelve a su anterior etapa de tranquilidad, pero con un toque de madurez", ha explicado el autor.

Gaizka Azkarate Saez nació en octubre de 1967 en Erandio (Bizkaia), donde ha residido siempre, excepto unos años que se mudó al municipio vecino de Leioa. Cursó estudios de Periodismo en la EHU/UPV y ha trabajado en diferentes medios. Es autor de cinco libros: 'Ecos de Erandio', 'Estaciones y emociones', 'Historias de un encierro', '092, dígame' y 'Más anécdotas en el 092'.

Aparte de sus libros, son varios los relatos de diferentes temáticas los que han sido seleccionados en distintos concursos literarios, e incluso alguno ha sido premiado.