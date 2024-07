Gemma Masip presenta su primer libro, 'Maravillosos 50', dirigido a "todas las mujeres adultas"

ALMERÍA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gemma Masip Solà ha publicado su primer novela, 'Maravillosos 50', dirigida a "todas las mujeres adultas e inspirada en su trayectoria".

Según ha trasladado la editorial Círculo Rojo en una nota, lo que más destaca la autora "es que es un libro fácil de leer y entender, con mensajes muy valiosos y con ejercicios diarios muy sencillos para poner en práctica y así poder elevar la autoestima".

En este sentido, cree que la publicación puede servir "para ayudar a sacar todo el poder que tenemos dentro y vivir una vida plena sin importar la edad física", ha indicado.

El sello de autoedición apunta que "el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, la grata sorpresa que la edad física no condiciona, que no limita, que no tenemos que cambiar en nada por el hecho de hacernos mayores y que las limitaciones están en nuestra mente y en la sociedad, que crecer es maravilloso y que no solo podemos hacer lo mismo que antes, si no muchas más cosas".

La firma editorial incide en que el libro está "dedicado a todas las mujeres de mediana edad, para que sean conscientes del gran poder que tienen, de la suerte de haber llegado a esta edad, y de lo maravillosa que es la vida a partir de los 50 años".

La autora ha comentado que su deseo de poder "sacar todo el potencial que hay dentro de cada una de nosotras, borrar todas las limitaciones y creencias negativas que tenemos, y desechar todos los tabú que nos ha impuesto la sociedad, para renacer como mujeres empoderadas".

"Os aseguro que, si ponéis en práctica todas las indicaciones y prácticas que os propongo, saldrá esa nueva mujer que llevamos dentro: libre, valiosa, sin límites y capaz de todo. Voy a intentar dar un vuelco a vuestra mente y que os sintáis renacer sin pensar en la edad física que tenéis", ha trasladado.