El Gobierno adjudica por 31,5 millones los trabajos para el montaje de las vías en el tramo Vera-Almería

Vía en placa instalada en un tramo de la LAV en Almería. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 31,5 millones de euros, a través de Adif, los trabajos para montar las vías en un segundo trazado de la línea comprendido entre Vera y la capital andaluza, con una distancia de 68 kilómetros.

Esta actuación ha supuesto un nuevo impulso al desarrollo de la LAV Murcia-Almería, con 200 kilómetros de longitud y considerada eje estratégico del Corredor Mediterráneo, según ha destacado Transportes en un comunicado.

Con la puesta en marcha de este contrato, ya ha comenzado el despliegue de las vías en 125 kilómetros con el tendido de los elementos que las componen, entre ellos balasto, traviesas y carril, lo que representa el 63 por ciento de la LAV, dado que ya se ha adjudicado también su instalación en el trazado de 57,5 kilómetros entre Murcia Nonduermas y Lorca San Diego, por otros 38 millones de euros.

Además, el departamento que dirige Óscar Puente ya ha contratado el suministro de los elementos de vía necesarios y la construcción en El Puche, por 11,6 millones de euros, de la base desde la que se realizará el montaje. También está previsto licitar próximamente los trabajos para montar vías en el tramo restante, el Lorca San Diego-Vera.

"HITO DE INGENIERÍA"

En el trazado entre Vera y Almería, el montaje de las vías comprende el que será el mayor túnel de Andalucía, el túnel de Sorbas, con 7,5 kilómetros y doble tubo, además de los túneles de Almendral, con 1,1 kilómetros, y Viator, con 878 metros, junto a un total de 36 viaductos.

En estos túneles, la vía se montará en placa sobre hormigón en lugar de balasto, una técnica que también se aplicará en el viaducto de Gafarillos, con 434 metros, y en el tramo de entrada de la línea en el tramo subterráneo por el que la LAV llegará a la ciudad de Almería.

En total, se montará vía en placa en 10,7 kilómetros de este trazado. De ellos, 9,3 kilómetros corresponden al conjunto de estructuras que forman la sucesión del túnel de Sorbas, el viaducto de Gafarillos y el túnel de Almendral, además de sus zonas de transición, "en lo que constituye un nuevo hito de ingeniería en el desarrollo de esta LAV".

El contrato de despliegue de vía también comprende instalar las del puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) de Níjar y la conexión con la base de montaje de El Puche (Almería).

LICITADA LA ELECTRIFICACIÓN ENTRE LORCA Y ALMERÍA

El Ministerio continúa así con las próximas fases de desarrollo de la LAV Murcia-Almería, dado que adjudica el montaje de vía entre Vera y Almería tras la licitación reciente por parte de Adif de la electrificación de este mismo tramo.

Asimismo, mientras completa la construcción de su plataforma, toda ella finalizada o en obras, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas, Transportes avanza en paralelo en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y acaba de licitar la del tramo Lorca-Almería, con una distancia de 140 kilómetros.

Además, ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el Ertms).