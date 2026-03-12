El Gobierno invertirá 12 millones en la construcción de ocho espigones en la playa de Balerma, en El Ejido (Almería)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la rueda de prensa. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), sacará esta semana a información pública el proyecto para construir espigones en la playa de Balerma, en El Ejido (Almería), con una inversión prevista de 12 millones de euros para frenar la erosión del litoral.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha detallado que el proyecto contempla la construcción de ocho espigones, un muro de protección del talud de la playa de las Cuevecillas de 560 metros de longitud y la aportación de 250.000 metros cúbicos de arena, con un plazo de ejecución estimado de 15 meses.

La actuación se plantea sobre un frente litoral de aproximadamente cinco kilómetros en el que, durante los episodios de temporal, el oleaje llega a alcanzar el paseo marítimo, lo que ha provocado una pérdida progresiva de arena en los últimos años.

"Para definir esta solución, el Ministerio ha realizado numerosos estudios técnicos con el objetivo de encontrar una respuesta eficaz y duradera, que permita no solo resolver el problema actual, sino garantizar la estabilidad de esta playa a largo plazo", ha señalado Martín.

El proyecto se someterá ahora a información pública durante un plazo de 30 días hábiles, periodo en el que las administraciones afectadas, principalmente el Ayuntamiento de El Ejido y la Junta de Andalucía, podrán presentar alegaciones.

Tras este trámite, la Dirección General de Costas analizará las alegaciones presentadas y procederá, en su caso, a la aprobación definitiva del proyecto, que posteriormente deberá someterse a la correspondiente evaluación ambiental antes de la licitación y adjudicación de las obras.

2,2 MILLONES DE EUROS PARA REPARAR DAÑOS DE LOS TEMPORALES

Junto a este proyecto estructural, el Gobierno central pondrá en marcha diversas actuaciones de emergencia y mantenimiento en el litoral almeriense para reparar los daños ocasionados por los temporales y preparar las playas de cara a la temporada estival.

En el marco del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado para paliar los efectos del tren de borrascas y que movilizará más de 7.000 millones de euros en ayudas urgentes, Costas ejecutará obras de emergencia por valor de 700.000 euros. Los trabajos comenzarán a mediados del próximo mes de abril, una vez finalice la Semana Santa.

Estas actuaciones incluyen aportaciones de arena en varios puntos del litoral. En Guardias Viejas, en el término municipal de El Ejido, se aportarán 2.200 metros cúbicos de arena en la zona situada a poniente del espigón de Peña del Moro; 3.700 metros cúbicos en la playa del Palmer, en Enix; 2.000 metros cúbicos en la playa del Lance de la Virgen, en Adra; y 23.300 metros cúbicos en la playa de Balerma.

A estas intervenciones se sumarán actuaciones de mantenimiento que la Dirección General de Costas realizará en distintos puntos del litoral antes del verano. Entre ellas destacan la aportación de 5.000 metros cúbicos de arena en Guainos Bajos, en Adra; 4.000 metros cúbicos en Las Cuevecillas; y otros 34.000 metros cúbicos adicionales en Balerma.

Con estas actuaciones, la playa de Balerma recibirá un total de 57.300 metros cúbicos de arena entre las obras de emergencia y las previstas como mantenimiento. Además, también se realizarán aportaciones de arena en las playas de Mojácar, en Puerto Rey y el Playazo-Natsun, en Vera, donde se aportarán 17.000 metros cúbicos, y en la playa de Quitapellejos, en Cuevas del Almanzora, con 8.000 metros cúbicos.

El presupuesto destinado a estas actuaciones de mantenimiento asciende a 1.518.089,43 euros, que, sumados a los 700.000 euros de las obras de emergencia, elevan la inversión total prevista por el Gobierno a 2,2 millones de euros. Las aportaciones de arena se realizarán desde mediados de abril hasta el comienzo de la temporada estival.

PROYECTO DE REGENERACIÓN ENTRE GARRUCHA Y VERA

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno ha recordado que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha emitido ya la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto de recuperación de las playas situadas entre el puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora, una actuación que afecta a los municipios de Cuevas del Almanzora, Vera y Garrucha.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,6 millones de euros y tiene como objetivo recuperar ambientalmente este tramo del litoral, donde actualmente se produce una importante pérdida de arena. Entre las actuaciones previstas se incluye la construcción de un espigón de casi 270 metros para retener la arena que se pierde en las inmediaciones del puerto de Garrucha.

Además, el proyecto contempla la construcción de un espigón de 40 metros en el Playazo de Vera y la aportación de 60.000 metros cúbicos de arena para regenerar completamente la playa de Vera-Natsun y evitar la pérdida de sedimentos a través del cañón submarino existente frente al puerto de Garrucha.