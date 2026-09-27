El Gobierno propondrá un máximo de 50 hectómetros cúbicos para el Negratín-Almanzora con destino a Almería en 2026

Archivo - El embalse de Negratín. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central propondrá en la próxima reunión de la Comisión de Gestión Técnica del trasvase Negratín-Almanzora fijar en 50 hectómetros cúbicos el volumen máximo anual de agua a transferir durante 2026 al embalse de Cuevas del Almanzora (Almería), el límite establecido por la normativa.

Así consta en una respuesta del Ejecutivo, fechada el 7 de septiembre y consultada por Europa Press, a varias preguntas escritas formuladas en el Congreso por los diputados del PP Pablo Hispán Iglesias, María Lourdes Ramírez y Carlos Rojas.

La propuesta llega después de que desde el 7 de febrero volvieran a cumplirse las condiciones previstas legalmente para transferir recursos desde el embalse del Negratín al de Cuevas. La Comisión de Gestión Técnica se reunió el 27 de febrero y acordó autorizar con "efecto inmediato" un trasvase de 45 hectómetros cúbicos para los meses siguientes, con una reserva de hasta siete hectómetros cúbicos para abastecimiento.

La transferencia había cesado el 7 de julio de 2021 después de que el volumen almacenado en el embalse del Negratín descendiera por debajo de los 210 hectómetros cúbicos y el Sistema de Regulación General de la Cuenca del Guadalquivir bajara del 30 por ciento de su capacidad, los límites fijados por la Ley 55/1999 para permitir el trasvase.

La Comisión de Desembalse de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir celebró su sesión el 10 de abril sin establecer restricciones para el regadío en el Sistema de Regulación General.

24,4 HECTÓMETROS CÚBICOS EN 2025

Los datos facilitados por el Gobierno muestran una evolución desigual del volumen trasvasado por la conexión Negratín-Almanzora durante los últimos cinco años.

Así, en 2021 se transfirieron 25,28 millones de metros cúbicos, mientras que en 2022 el volumen cayó hasta 5,04 millones y en 2023 se situó en 5,68 millones. Posteriormente aumentó hasta 18,23 millones de metros cúbicos en 2024 y alcanzó los 24,46 millones en 2025.

El Ejecutivo ha precisado que, desde julio de 2021, esos volúmenes corresponden a aguas trasvasadas con cargo a contratos de cesión de derechos e intercambios gestionados por Aguas del Almanzora.

EN EXPLOTACIÓN DESDE 2004

La actuación fue encomendada en 1999 a la sociedad estatal Acusur, posteriormente absorbida por Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), y está ejecutada y en explotación desde febrero de 2004.

Las obras incluyeron una conducción de 120 kilómetros, siete balsas de regulación con una capacidad conjunta de 1,35 hectómetros cúbicos, dos minicentrales hidroeléctricas y los correspondientes elementos auxiliares y de control.

Desde su puesta en marcha, la infraestructura está operada por Aguas del Almanzora, entidad de la Junta Central de Usuarios del Valle del Almanzora, mediante un convenio de funcionamiento operativo con la sociedad estatal.

El Gobierno ha señalado además que no prevé nuevas actuaciones en la conexión Negratín-Almanzora porque la infraestructura se encuentra en "explotación normal, sin necesidades técnicas de ampliación o modernización". Conforme al convenio de gestión directa vigente de Acuamed, tampoco existe ninguna actuación pendiente ni hay fases administrativas abiertas.