Gonzalo Val Trío & Benet Palet abren AlmeriJazz con su proyecto 'Cancionero'

ALMERÍA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha destacado que el burgalés Gonzalo de Val, junto a David Mengual al contrabajo, Marco Mezquida al piano y la colaboración de Benet Palet a la trompeta han abierto este sábado en el Teatro Apolo el Festival AlmeriJazz, organizado por el Área de Cultura del Consistorio almeriense.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que este primer concierto del festival ha sido la oportunidad de conocer más en profundidad su reciente trabajo discográfico 'Cancionero'. El cuarteto forma parte del ciclo Jazzenruta de AIE, que viaja con un selecto grupo de artistas de jazz.

Gonzalo del Val Trío & Benet Palet han comenzado con el caleidoscópico 'Babyblue' y han continuado con "la sonoridad especial que siempre ofrece Del Val y que no deja indiferente a nadie". Entre otros temas, con "un majestuoso y onírico solo" de piano de Mezquida comenzó el tema 'Coral' de Keith Jarret; "sorprendente fue el arreglo de una pieza de Haendel y muy aplaudido el intenso 'Round Trip' de Colemans".

"La bellísima balada 'Chamana' cerró la actuación, tocando con ese final del concierto, lo más profundo de la intimidad de nuestras almas. El bello standard 'They Say It's Wonderful', popularizado por Frank Sinatra, fue el bis que cerró definitivamente la actuación", añade, indicando que "los cuatro músicos brillaron tanto por la coordinación en las melodías de las composiciones como por los solos con los que deleitaron cada uno de los músicos y donde el sonido de la trompera de Benet recordó al gran Chet Baker".

Gonzalo del Val es uno de los baterías más destacados en la escena jazzística actual. Su batería ha sonado junto a alguno de los músicos más importantes nacionales e internacionales, como Dave Liebman, Stephane Belmondo, entre otros. "Con David Mengual (contrabajo) y Marco Mezquida (piano) conforma un trío espectacular, aderezado en esta ocasión por uno de los músicos más destacados y solicitados del panorama nacional, el trompetista Benet Palet y el proyecto 'Cancionero'", señala.

EN LA EMMA, CAPITÁN CORCHEA

Dentro de la amplia variedad de propuestas del Festival de Jazz AlmeriJazz 2021 también hay espacio para el público infantil, que este domingo ha podido disfrutar del concierto de Capitán Corchea en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA). Ese es el nombre de guerra que emplea José Luis Gutiérrez, músico de reconocido prestigio, que cuenta ya en su haber con más de 1.500 conciertos celebrados en este formato didáctico.

Saxofonista, compositor, inventor de instrumentos, letrista, poeta, cantante, creador y director artístico de varios festivales internacionales de jazz. "José Luis Gutiérrez es uno de los músicos más originales y sorprendentes de la escena internacional y así lo ha demostrado este mediodía 'navegando' por los siete mares musicales, esparciendo sonrisas y buena música. Con la consigna de ser música diferente para gente única, el Capitán Corchea nos trae la cercanía de lo familiar entorno a la buena música. Historias divertidas a ritmo de jazz, blues, rock, entre otros", subraya.

También, apunta a "pulpos que se casan con sepias con langostinos que hacen de padrino, trenes de chocolate y huertos animados, como alguna de las historias que contien mensajes de alegría, libertad e igualdad de género del repertorio de este divertido espectáculo para todos los públicos disfrutan por igual niños y mayores".

PRÓXIMAS ACTUACIONES

La segunda semana del festival se abrirá el miércoles 10 con Albert Sanz y Javier Colina en el Apolo. Presentarán su nuevo disco, 'Sinhá'. Al igual que en el anterior trabajo, se trata de un repertorio de compositores brasileños, abordado con el cariño y el estilo especial que caracteriza a estos dos músicos de contrabajo y piano.

El viernes 12 será el turno de la propuesta más internacional, la de los alemanes Ray Collins Hot Club. Una Big Band de nueve músicos que maneja todas las variaciones del Rhythm n' Blues con una energía descomunal y con experiencia en festivales de todo el mundo, desde Moscú a Las Vegas, de Japón al Reino Unido.

Para el sábado, 13 de noviembre, llegará a Almería uno de los grandes talentos del jazz que tiene estrecha vinculación con Almería, como es Jorge Pardo, que presentará su última creación musical, titulada 'Trance', donde da salida a su querencia más flamenca. En esa noche se le hará entrega del premio 'Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid'.

El cierre será el domingo, día 14, en el Auditorio con un clásico que nunca falta en el festival, como es la Big Band Clasijazz. "Todo un símbolo de ese amor al jazz que tiene la ciudad y la provincia y un referente dentro y fuera de nuestras fronteras", concluye.