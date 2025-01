Hugo Lozano saca a la luz en 'Pretéritos versos a la intemperie' una selección de sus poemas de los últimos 25 años

ALMERÍA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hugo Lozano es el autor de 'Pretéritos versos a la intemperie', una selección de poemas ejecutados por él en el último cuarto de siglo.

En palabras de Lozano, este poemario, publicado en Círculo Rojo, "encierra muchos años de vivencias, crecimiento y madurez" y en él se pueden encontrar "muchísimas reflexiones y cosas para pensar, analizar y luego debatir, tan sencillas como la misma vida cotidiana".

"Básicamente me inspiro de hechos sociales, me da mucho coraje las injusticias y los malos tratos, los animales me dejan muchas lecciones de vida...No puedo ver callado o ser un observador mudo ante el abuso de poder y de ahí nacen mis poemas, tratando de dejar mensajes ocultos en mis escritos", añade el autor.

Como detalla el sello de autoedición en una nota, Hugo Lozano es un habitual escritor de narrativas, con tres novelas publicadas. Sin embargo, esta obra se trata de una "ardua" selección y revisión de poemas escritos los últimos 25 años, principalmente creados en Venezuela, la gran mayoría, pero también releídos y aumentados en Murcia.

Los versos de Lozano "no son nada pretenciosos ni conviven con frivolidades mundanas", manifiesta Círculo Rojo, que aclara que 'Pretéritos versos a la intemperie' podría encuadrarse dentro de la prosa poética.

Se define el escritor como un "hambriento lector que después deduce sus propias y complejas conclusiones" y que, de alguna forma u otra, las incluye en poemas y novelas. "Agregaríamos que son experimentales pensamientos que traslada con ímpetu y de manera accesible a su producción literaria", apunta la editorial. El poeta evita enarbolar banderas de protesta y juegos artificiales, y cuando lo hace, lo presenta en sentido figurado.

Hugo Lozano Reategui (1968), peruano-venezolano, ha publicado hasta el momento tres novelas: 'La enfermita', 'Hechizos y hogueras caninas' e 'Hipólito y la maleta de trotamundos'.

Durante diecisiete años trabajó en Venezuela asesorando a estudiantes de bachiller y universitarios en temas de investigación, análisis, redacción y síntesis de obras. Actualmente, radica en España. Sus ocupaciones están enfocadas en problemáticas sociales, y desde el año 2004 viene participando activamente en foros y revistas literarias en toda Hispanoamérica.