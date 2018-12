Javier Fesser, "abrumado" por las once nominaciones a los Goya con una película que "pertenece al público"

Publicado 12/12/2018 15:16:41 CET

El cineasta Javier Fesser se ha mostrado este miércoles "abrumado" pero "muy feliz" tanto por el "reconocimiento tan masivo" que su película 'Campeones' ha recibido de los académicos a través de las once nominaciones a los premios Goya como por "el público que se ha acercado" a la cinta, ya que es a él a quien "pertenece" el film. "Estoy súper contento de que esta película que considero suya esté hoy tan reconocida", ha manifestado.

Fesser ha valorado las nominaciones en declaraciones a los periodistas en Almería, donde ha acudido en el marco de los 'Encuentros con directores de cine' que organiza la Fundación Unicaja para participar en un coloquio con personas con discapacidad de Almería previo a la proyección de la película en el Teatro Cervantes de la ciudad.

El director se ha mostrado satisfecho por la acogida de una historia "de capacidades y discapacidades" en la que "no hay ni un solo personaje que no tenga de las dos". "Lo bonito es descubrirlas y reconocerlas cuando las descubres", ha apuntado antes de asegurar que él mismo aprende "muchísimo" de las reacciones que sus películas provocan puesto que eso es "lo hermoso y grande de las historias" que él mismo narra y que, en el caso de 'Campeones' que opta a la mejor película, "no todo el mundo recibe de la misma manera".

El madrileño también ha mostrado su "admiración" por los intérpretes Jesús Vidal y Gloria Ramos, ambos nominados en la trigésimo tercera edición de los Goya en la categoría de revelación, quienes con su "naturalidad y verdad" han hecho de la cinta "algo mucho mejor de lo que estaba a destinada a ser cuando era un guión", según ha valorado.

"Representan a todo un grupo de actores de la película que empezaron este proyecto sin serlo y que acabaron, desde mi punto de vista, siendo grandes intérpretes y, sobre todo, interpretándose a sí mismos, que es una cosa muy difícil", ha destacado Fesser en relación a los actores nominados.

En relación al resto de películas nominadas, Fesser ha asegurado que todas ellas son "fabulosas". "No considero que estemos compitiendo ninguno de nosotros contra nadie, estamos celebrando que somos capaces de hacer películas muy distintas y celebramos juntos que, contando historias, nos hacemos todos bastantes más sabios", ha dicho.

'Campeones', de Javier Fesser, cuenta con nominaciones a los Goya de 2019 en las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor canción original, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor actor y actriz revelación, mejor dirección de producción, mejor montaje y mejor sonido.