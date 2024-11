Joaquín Cenisergue relata en 'Caruso. La libertad del vagabundo' su visión de la vida, la libertad y la lealtad

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Joaquín Cenisergue Romero narra una visión "muy personal" sobre la vida, la libertad y la lealtad en su libro 'Caruso. La libertad del vagabundo', cuyo protagonista es un perro, pero en el que se siente "caminando por cada línea" a su autor, según explica su editorial, Círculo Rojo.

"Lo que más destacaría de mi libro es que se trata de una historia original y muy entretenida, con personajes diferentes pero que coinciden en una cosa, llegan muy adentro y el lector empatiza fácilmente con ellos. Y sobre todo destacaría al personaje principal, Caruso. Cualquiera querría tener un perro como él después de leer el libro", detalla él mismo en una nota. Para el autor, se trata de "una novela que es un viaje entre lo natural y los sentimientos". "(El lector) va a reír, tal vez llorar, pero sobre todo va a sentir", ha adelantado.

El protagonista e hilo conductor de la narración es un perro de nombre Caruso, que va trasladando al lector por cada una de las historias, presentando a los personajes con los que habita y convive. Una historia, en palabras del sello de autoedición, "que te traspasa de principio a fin, llena de personajes y de anécdotas tras los que se esconde una lección de vida, un pensamiento que regresa, un escalofrío que te eriza la piel".

"La historia que aquí nos cuenta el autor no habla de Joaquín (el autor), pero sí de sus deseos, de sus emociones, de lo que más le irrita de este mundo y de lo que le empuja a seguir luchando por vivir. De cómo deberíamos amarnos y cuidarnos, sin filtros, sin vueltas, sin dolor. Una declaración de intenciones sobre lo verdaderamente importante, lo que no deberíamos dejar para después, lo que no podemos aplazar, porque nos vamos", ha explicado la firma.

Cenisergue Romero nació el 31 de diciembre de 1973 en Madrid, donde transcurrió la mayor parte de su existencia. En la primavera de 2020 se publicó su primera obra autobiográfica 'Por parte de padres', donde, desde la perspectiva de un niño, "nos habla de su infancia, de su familia y de innumerables batallas que le llevaron a descubrir y vivir cosas que a esa edad quizá aún deberían ser cosas de mayores". Ya en el verano de 2022 nació su segunda novela, esta vez de ficción, 'La luna fue testigo'; una historia sobre las relaciones humanas y la toma de decisiones que "te atrapa desde la mirada de cada uno de los entrañables personajes".