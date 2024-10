José David Sánchez Campos cuenta el aprendizaje inspirado en sus vivencias en su obra 'En uno de mis viajes'

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El autor José David Sánchez Campos ha publicado 'En uno de mis viajes', una reflexión profunda sobre la vida y las emociones humanas para la que se ha inspirado en sus propias vivencias.

"Siempre he querido aprender a medida que la vida me ponía obstáculos, desafiando el orden establecido y basando mis creencias a mi propia experiencia vivida, supongo que estos hechos me han hecho tener una mayor percepción del mundo buscando respuestas y mi lugar en el mundo, buscando la satisfacción interior por encima de una vida acomodada y sin sustancia", ha trasladado en una nota de la editorial Círculo Rojo.

El autor señala a través del sello de autoedición que "una vez aprendido la bastedad de un mundo cruel pero bello, quiero compartir con el mundo las vivencias que he aprendido a lo largo de mis pasos, las respuestas encontradas, los versos olvidados, compartir emociones, darle voz a los sentimientos que escondemos y crear, sobre todo crear, llevar a cabo lo que sueña mi mente con mis manos, dado que creo firmemente que el arte puede salvarnos de una vida inerte".

La firma editorial afirma que "el lector va a encontrar un aprendizaje vital, según las palabras del autor" por lo que "podrá explorar a través de mi propia introspección las emociones que a todos nos colma el corazón".

"A través de mis experiencias y conversaciones con mi mente, podrá reflexionar sobre el amor y la pérdida hasta las meditaciones sobre la libertad, la identidad y la búsqueda de significado. La obra se adentra con maestría en las aguas a menudo turbias de la existencia con una valentía que es tan conmovedora como inspiradora", ha añadido.

El autor propone una obra que, según ha asegurado, "plantea la vida como un trayecto en el que todos sufrimos". "Trata de mostrar la belleza en lo mundano, buscar la poesía en las propias experiencias, nos muestra los hilos invisibles que nos unen, trata de dar respuestas a la complejidad de la vida, aliento para ser valiente a todo aquel que quiere buscar la libertad de las emociones y el significado de nuestra propia existencia", ha sentenciado.

Se trata así de una obra "imprescindible para aquellos que buscan entender las complejidades de la vida y la riqueza del espíritu humano". "Es un viaje a través de las palabras, un viaje que transforma, ilumina y eleva. Es un regalo para el alma, una invitación a emprender un viaje propio en busca de la verdad, la belleza y el significado en nuestras propias vidas", ha afirmado.

José David Sánchez Campos nació en Almansa la mañana del 9 de febrero de 1985 y se ha volcado toda su vida "en la búsqueda de la verdad y el conocimiento, viajando durante una década alrededor del mundo y explorando todos los caminos del arte: pintor, poeta, ensayista y escultor". En 2011 escribió su primera novela, 'La última carta', y en 2018 presentó su libro de poemas 'Conversaciones con su mente'.