José Manuel Martínez Navarro gana, por segundo año, el Concurso de Dibujo Infantil de la Feria de Almería

ALMERÍA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del Concurso de Dibujo Infantil de la Feria de Almería a recaído sobre José Manuel Martínez Navarro con la imagen de la flamenca que ilustra el cartel oficial de esta festividad. Un dibujo lleno de detalles con presencia de la Catedral, la Iglesia Virgen del Mar, la Plaza de Toros, la Esperanza Mararena, la Portada de la Feria con una Noria, el mar, San Indalecio, y una representación de la alfarería de Almería.

En este contexto, el ganador del 28º Concurso de Dibujo Infantil ha explicado en una nota que "he estado varios días pensando qué dibujar para traer las ideas claras y he disfrutado porque me encanta pintar, y de mayor quiero estudiar Bellas Artes".

Bajo la sombra de la arboleda del parque Nicolás Salmerón, más de 150 niños han dedicado la mañana dibujar en un papel su Feria, y entre ellos han surgido los ganadores, en cuatro categorías, hasta 14 años, cuyos premios han sido entregados por la concejala de Presidencia, Amalia Martín.

Por su parte, la concejala ha destacado "la calidad de todos los dibujos, hechos con cariño y talento por los pequeños, y la amplia participación de los niños en esta actividad didáctica. Este es un espacio familiar para convivir y disfrutar de juegos tradicionales en la Feria, y está teniendo una respuesta muy positiva".

El concurso de dibujo infantil se enmarca en la programación de los juegos tradicionales, que coordina Plan A Producciones, y continuará hasta el próximo sábado, desde las 11,00 horas hasta las 14,00 horas, con numerosas actividades como talleres de burbujas, juegos de mesa, animación musical, ludoteca, photocall, pintacaras, combas y una fiesta del agua.