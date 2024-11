Juan Gil publica su ópera prima 'Chacha Hari', una novela "llena de humor, amor, thriller y suspense"

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras una dilatada experiencia en series de televisión, Juan Gil da el salto a la literatura a través de su primera novela 'Chacha Hari', una historia que "por cómo está contada, solo la podía haber escrito yo", según ha señalado el autor ante una obra "llena de humor, amor, thriller y suspense".

En una nota de la editorial Círculo Rojo, el autor ha destacado "la forma de expresarse los personajes" y "las reacciones que tienen ante lo que se van encontrando". "Todo aquel que la ha leído dice que me reconoce en cada párrafo", ha asegurado.

Según el sello de autoedición, "el lector va a encontrar, según las palabras del autor, una historia de amistad por encima de todo, aderezada con mucho humor, su pizca de amor y sexo, y thriller y suspense a raudales".

Se trata de una obra que va dirigida a un amplio grupo de personas. "Por un lado, es un thriller al uso, que ahora mismo cuenta a sus adeptos por legión. Por otro, es una novela de aventuras que puede atraer a un público más joven. Y, por último, la mayoría de protagonistas son mujeres apoyándose a muerte entre ellas, por lo que creo que, cuando se corra la voz, serán el público mayoritario", ha valorado.

"Tenía esa historia dentro y ni siquiera era consciente. Me sentaba a escribir y las palabras fluían como si me las dictaran. Ha sido maravilloso. De todas formas, creo que criarme en un barrio de Madrid como Hortaleza me ha dado ingredientes clave para componer el relato final", ha añadido.

La obra transcurre en el Madrid actual donde la empleada del hogar Lola encuentra por casualidad en casa de los marqueses cien kilos de cocaína. Así, se embarca en una aventura con otros cuatro compañeros de profesión "luchando contra viento y marea para conseguir realizar sus sueños".

"Secuestros, violencia y asesinatos serán algunos de los numerosos obstáculos a los que se enfrenten por querer ganar la lenta carrera", define la sinopsis de la obra.

Juan Gil nació en Barna en 1967 aunque con mes y medio se trasladó a Extremadura y con un año, a Madrid, donde se crió. Así, ha desempeñado su labor profesional como director de series de televisión y ha participado en producciones como 'Yo soy Bea', 'Amar en tiempos revueltos', 'Seis hermanas', 'Servir y proteger' o '4 estrellas'.