El juez cita a los investigados por el crimen del doctor Piorno en Roquetas (Almería) de cara a un juicio con jurado

Archivo - Uno de los detenidos por el crimen del médico Rafael Piorno Fermoselle en Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha citado este lunes a los investigados por el crimen del doctor Rafael Piorno Fermoselle, cuyo cadáver apuñalado fue encontrado en su vivienda de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería) tras un asalto en agosto de 2024, a fin de concretar los delitos a los que se enfrentan y dirimir la continuación de la causa a través de un tribunal de jurado.

El caso que instruye el titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería) mantiene a cuatro investigados, entre ellos, al agente de Policía Nacional y antiguo paciente del doctor J.J.F.M., identificado como 'ideólogo' del crimen; y a un hombre vecino de León, quien sería el autor material de los hechos, reconocido como Ó.F.S.

Asimismo, también investiga a la pareja sentimental del agente de Policía así como a su hijo, quienes de distinta forma habrían actuado como encubridores del crimen conforme a los indicios que obran en la causa y que apuntan a un plan "preconcebido" para asaltar la vivienda que la víctima tenía puesta a la venta.

En su último auto, consultado por Europa Press, el juez aprecia la posible comisión de los delitos de homicidio y robo con violencia e intimidación a partir de las pruebas recopiladas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil así como de la declaración de los investigados en sede judicial.

Según los indicios, el agente de Policía Nacional y su compinche se pusieron de acuerdo para acometer un plan, que habría sido ideado por el primero de ellos, para acudir a la casa del facultativo, muy conocido en Roquetas de Mar ya que también figuraba en la candidatura de las elecciones municipales del PP de 2023.

Así, habrían realizado tareas previas de vigilancia y preparación antes de acudir a la vivienda. Para ello, además, habrían contado con la colaboración de la pareja sentimental del agente así como de su hijo.

Con ello, el 23 de agosto de 2024 acudieron sobre las 15,45 horas a la vivienda a bordo de una furgoneta a nombre de la novia de policía, la cual aparcaron en las inmediaciones del dúplex del doctor, en la calle Enrique Granados.

Hasta la vivienda acudió en primer lugar el acusado de origen leonés, quien habría simulado su interés por realizar una visita a la casa para adquirirla. Fue al poco de abrir la puerta cuando el investigado habría agredido con un táser al médico.

A consecuencia de la defensa ejercida por Rafael Piorno "con un cuchillo", el investigado habría conseguido hacerse con el arma y asestarle a la víctima tres puñaladas en el cuello, a la altura de los hombres.

Acto seguido, el policía habría acudido a la vivienda vestido como para no se reconocido y, junto a su compinche, habría maniatado a la víctima para que no pudiera pedir auxilio. El doctor falleció poco después en su propia casa.

Los investigados habrían tratado posteriormente de limpiar la sangre y hacer desaparecer el resto de vestigios del delito, para lo que habrían robado diversas prendas de roba del fallecido antes de salir de forma escalonada de la casa con una bolsa de plástico con algunos efectos. Después se marcharon en la furgoneta y, al día siguiente, habrían viajado juntos a León.