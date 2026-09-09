El juicio al exconcejal Diego Cruz acusado de conducir ebrio en la feria de Almería se celebrará el día 16

Archivo - El exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería Diego Cruz. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de la Justicia de Almería acogerá el 16 de septiembre el juicio rápido contra el exconcejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería Diego Cruz por un delito contra la seguridad vial después de que fuera sorprendido ebrio a los mandos de un vehículo cuando abandonaba el recinto ferial de la capital la madrugada del 24 de agosto.

Fuentes judiciales han trasladado a Europa Press que la vista oral se producirá en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería a partir de las 9,30 horas después de que, en su primera comparecencia ante el juez de instrucción el pasado 28 de agosto el exedil rechazara la petición de penas formulada por la Fiscalía.

En este sentido, el Ministerio Público tiene previsto solicitar una pena de nueve meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros así como la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante dos años y seis meses. Cruz deberá a acudir al juicio para declarar como acusado.

Los hechos tuvieron lugar sobre la 1,00 de la madrugada del 24 de agosto, cuando el exconcejal conducía un deportivo por el recinto ferial, en concreto, por la salida trasera del recinto de conciertos que da al club náutico, donde fue parado por agentes policiales.

Según el atestado que sirve de base para la acusación, los agentes identificaron a Cruz con signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Así, sometieron al exedil a las pruebas de alcoholemia a través de dos tomas que arrojaron 0,70 y 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, sin que el acusado deseara someterse a pruebas de contraste mediante extracción sanguínea.

El concejal anunció su dimisión a la mañana siguiente de que se sucedieran los hechos poco después de que trascendiera la denuncia de los agentes. Cruz abandonó el cargo y su acta de concejal, lo que ha dado lugar a una nueva reconfiguración del equipo de gobierno (PP) con la entrada de Sandro Soler, que ha asumido el área de Turismo mientras que Joaquín Pérez de la Blanca ha pasado a llevar Cultura.