La Junta afirma que el Hospital de Poniente, en Almería, "no va a retroceder en actividad" con su integración en el SAS

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha asegurado este lunes que, con su integración de la Agencia Sanitaria Poniente en el SAS, el Hospital Universitario Poniente "no va a retroceder en actividad, no va a retroceder en funciones" y "no va a retroceder en funcionarios".

"Estamos exagerando y magnificando un poco las actuaciones", ha considerado en declaraciones a los medios el titular territorial de Salud tras las críticas efectuadas por representantes políticos, sindicales y entidades colegiadas al entender que con actual modelo de integración "desaparecerían servicios necesarios e indispensables que ahora funcionan adecuadamente".

Belmonte ha rechazado que dichas situaciones se vayan a producir. "Creo que no se debe de alarmar a la población", ha dicho ante una situación que, según ha advertido, se está "presumiendo que va a pasar cuando no está pasando ahora mismo, y yo creo que tampoco va a pasar".

El delegado ha incidido en que conforme a la integración acordada con sindicatos y trabajadores del Hospital de Poniente, sus empleados pasan "de laborales a estatutarios", por lo que "dentro de la forma de gestión del SAS", el modo de funcionamiento "no es exactamente igual" al que había con la Agencia Pública.

"Ahora mismo se están reordenando y reajustando los puestos directivos de gestión, para que realmente se acomoden las estructuras del SAS", ha dicho el representante del Gobierno andaluz, quien ha incidido en que la Junta ha invertido "cerca de 20 millones de euros" en el hospital de 2019.

En este sentido, ha recalcado la "cifra récord" de inversión, que ha reconocido como una garantía de actividad. "Si por parte del Partido Popular quisiéramos reducir esa actividad, no hubiéramos invertido en un principio", ha apostillado.

Asimismo, ha apartado la reorganización del hospital de los sistemas de clasificación de este tipo de centros sanitarios. "La organización de los hospitales es antigua. Ahora mismo, el SAS lo que está haciendo es reorganizar la actividad de los hospitales frente a la actividad que está realizando ese hospital", ha dicho para añadir que no se trata de una "cosa fija".

"Creo que se está adelantando una serie de muchas actuaciones que yo creo que no son verdad", ha añadido para "pedir calma" a los profesionales sanitarios, sindicatos y colegios profesionales porque "realmente, con el diálogo y hablando con ellos, y explicándoles lo que queremos hacer, vamos a potenciar y tener el mejor Hospital de Poniente posible", para lo que además aboga por "trabajar para incrementar personal" y su "actividad" con nuevas inversiones.