Mar Rubio aborda en su segunda novela 'Desaparecido' la desolación de una madre en la búsqueda de su hijo extraviado

ALMERÍA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La autora barcelonesa Mar Rubio ha publicado su segunda novela, 'Desaparecido', en la que describe la desolación de una madre durante la búsqueda de su hijo al extraviarse en un bosque asturiano durante una celebración juvenil en una soleada mañana.

Se trata de una obra que "destaca por la humanidad que refleja, sumada a la tensión y el suspense que genera en el lector", según ha indicado en una nota Círculo Rojo Grupo Editorial, en la que afirma que durante la lectura el lector es testigo "de la fortaleza y espíritu de lucha que puede generar una madre en post del bien de su propio hijo".

Según el sello de autoedición, el lector va a encontrar "una lectura ágil y trepidante" con una "prosa cercana, efectiva y rica en matices y en vocabulario" así como "unos personajes muy bien construidos y con altas dosis de contenido subjetivo y psicológico". Se trata así de "una trama sugerente que te atrapa y te arrastra hasta el final. Un amor de una madre hacia su hijo incondicional", han añadido.

La autora de 'Sobrevivir entre fuegos' presenta en esta ocasión a Julia, una joven madre de un niño de tres años que se ausenta un momento de un grupo festivo y al regresar descubre que su hijo ha desaparecido.

"Pongo un pie fuera del recinto y la luz radiante de unos pasos más atrás se convierte en penumbra. Una sensación de asfixia me embarga. No hay caminos pisados. No tengo ni idea de por dónde ir, derecha, izquierda, recto. Agudizo el oído, intento penetrar con la vista la espesura, lo veo todo nebuloso, como desdibujado. Siento el peso de la culpa sobre mis hombros, tengo las piernas bloqueadas, mutiladas, estoy paralizada, como en una pesadilla en la que intentas correr y no logras moverte del sitio sin llegar nunca a tu destino", describe la protagonista en la novela.

'Desaparecido' se presenta así como una obra "intimista, emocional y profundamente humana" donde el tono "realista" se impone desde el primer momento, así como su capacidad, para "arrastrar al espectador desde la primera página y hacer que empatice con los protagonistas, principales y secundarios, que deambulan por las diferentes tramas y que están dotados de una complejidad importante, lo que los hace bastante poliédricos y con altas dosis de contenido subjetivo y psicológico".

Mar Rubio Oliver nació en 1973 en Barcelona. Licenciada en Historia y especializada en África y América Latina, en febrero de 2019 publicó su ópera prima 'Sobrevivir entre fuegos', con la Editorial Índex; una novela ambientada en Ruanda "intensa, trepidante y eléctrica", pero a su vez "cruel" y "tierna".