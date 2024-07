Marina Soriano afirma que existe "una vida mejor" ante un trastorno de conducta alimentaria en 'Alma herida'

ALMERÍA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autora Marina Soriano Zamora ha publicado 'Alma herida', un libro en que desde la "sinceridad", "honestidad" y "desnudez" de su mundo interior se adentra en las emociones en base a un trastorno de conducta alimentaria (TCA) sufrido a lo largo de los años.

"En el libro hay alegría, tristeza, pero sobre todo, sufrimiento. Y todo esto lejos de un cuerpo, lejos de un plato de comida. Porque esta enfermedad es una falta de gestión emocional", ha trasladado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo.

La autora cuenta a modo de diario sus viviencias, entre las que narra la "primera relación, cómo influyó, lo que significó mudarse de país, comenzar a vivir experiencias, la montaña rusa que es la vida". Según el sello de autoedición, con este libro es "imposible no emocionarse y reconocer lo valiosa que puede llegar a ser la fortaleza humana y las ganas de desprenderse de lo que hace sufrir".

Según la firma editorial, "el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, momentos buenos pero muchos momentos malos" porque "el libro está*lleno de mucha intensidad, muchas emociones a flor de piel".

"Se va a encontrar mucha crudeza, mucho sufrimiento, muchísima honestidad y sinceridad. Se va a encontrar la pura realidad de una persona que sufre un TCA de larga evolución (sus orígenes, sus detonantes...) y que lleva luchando contra él de forma intensiva durante tres años (ingresos y hospital de día), desde la pandemia, que fue un punto de inflexión en su enfermedad", expone la propia autora.

Según apunta Soriano, alrededor de un 25% de los casos de TCA "se muestran resistentes al tratamiento y se encaminan hacia la cronicidad", una realidad de la que "poco se habla" puesto que "solo se muestra al mundo la parte buena, los casos salvados, los casos de superación". "No todas las personas con un TCA consiguen salir de él. Aunque la cronicidad es una etiqueta de quita y pon, siempre hay opción al cambio, y no se puede eludir que esta existe", ha expuesto.

Así, cree que la falta de visibilidad de los casos crónicos, junto a la gran difusión de los casos de recuperación y de superación, "hace que la presión hacia un tratamiento perfecto sea mayor para las personas que luchamos, que nos sentimos obligadas a salir porque es lo que se espera de nosotras".

En 'Alma herida' aborda los orígenes del TCA y cuenta su lucha diaria. "Expongo mi vulnerabilidad y mi mundo interno, esos miedos que me paralizan y que, a día de hoy, me hacen formar parte de ese pequeño porcentaje de pacientes resistentes al tratamiento". "No es una historia de superación, pero tampoco de fracaso", ha apostillado en relación al libro con el que ofrece "un lugar de comprensión para todas aquellas personas que no la encuentran, que están luchando o pensando en hacerlo".

Marina Soriano Zamora (Madrid, 1995) estudió Psicología en la UAM. Lleva una vida "funcional" pese a contar con un TCA de larga evolución, pues lo padece desde hace "más de quince años". En 2020, con la pandemia, ingresó por primera vez a causa de este trastorno. La escritura ha sido un refugio para "expresar todo lo que sentía y para desenmarañar el caos de su cabeza".