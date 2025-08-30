Medios aéreos se incorporan a la zona del incendio de Lubrín (Almería) y continúan trabajos por terreno "muy abrupto"

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos aviones de carga en tierra se han incorporado en la mañana de este sábado, junto con los equipos de tierra, para combatir el fuego que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería).

Así lo han señalado desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), que han precisado que los equipos de tierra continúan sobre "un terreno muy abrupto que no facilita en nada su labor".

En concreto, por tierra están despegados un total de 18 grupos de bomberos forestales; siete vehículos de autobombas; nueve técnicos de operaciones; un técnico de extinción, un técnico de supervisión; un técnico analista y tres agentes de medio ambiente. El incendio continúa activo y mantiene el nivel operativo 1.

Por otro lado, desde el Infoca han detallado que la zona noroeste del incendio forestal muestra actividad mientras que el resto del perímetro "está bastante contenido a pesar de no poder usar maquinaria pesada". Asimismo, han precisado que el viento sopla flojo por lo que será fundamental la labor de los medios aéreos.

Durante la noche, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía desplegó un total de 160 efectivos y nueve vehículos autobombas para combatir el fuego.

A lo largo de la pasada jornada del viernes participaron hasta 20 medios aéreos, con una media de 18 operativos durante la tarde. Entre ellos, se encontraban dos helicópteros pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), mientras que el resto pertenecían al dispositivo de Infoca. Además, cinco bomberos procedentes de la zona del Levante, junto con dos vehículos de extinción, se sumaron a las labores para contener el avance del fuego.

El incendio se originó en torno a las 23.00 horas de este pasado jueves y, según los primeros indicios, podría estar relacionado con el "mal estado" de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales.

Fue sobre las 05.46 horas de la madrugada cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal. El nivel 1 se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.