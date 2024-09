La Mesa del Agua de Almería urge el arreglo de la "desaladora de la vergüenza" en Bajo Almanzora tras 12 años inactiva

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Agua de Almería ha reclamado este viernes el arreglo y puesta en marcha de la "desaladora de la vergüenza" que se ubica en la comarca del Bajo Almanzora puesto que pasados 12 años desde que una riada la dejara inoperativa "sigue paralizada e inutilizada".

En una nota, los regantes de la comarca han incidido en la "situación límite" en la que se encuentran ante la disposición de recursos hídricos, toda vez que han reclamado que se les traslade "una fecha final para los trabajos de reparación".

El colectivo almeriense ha solicitado también mayor "implicación" para el arreglo de esta infraestructura situada en Villaricos y que, en su momento, fue instalada en una zona inundable, lo que hizo que la riada estropeara la instalación al poco de comenzar su actividad. "Ya no se pueden admitir más retrasos ni más excusas para ponerla en marcha", han apuntado.

La Mesa del Agua ha reiterado que la Comarca del Almanzora, en la provincia de Almería, vive una situación "límite y muy preocupante" donde ya "en el mes de febrero de este año se dejaron de plantar 5.000 hectáreas de terreno" por falta de recursos hídricos.

Con ello, han reclamado "agilidad en los trabajos" al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y han insistido en conocer un cronograma detallado del estado de las obras correspondientes al Gobierno de España, "como también se realiza con la Junta de Andalucía, para conocer el estado de las mismas".

El presidente de Junta Central de Regantes del Almanzora, Fernando Rubio, ha lamentado el duodécimo aniversario que se cumple este sábado de la riada que inutilizó la planta desaladora tras años de "falsas promesas, de engaños, de promesas incumplidas que hemos sufrido todos los regantes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica".

Además, ha señalado que "hay que sumar que como consecuencia del corte de suministro del trasvase Negratín-Almanzora desde hace más de tres años, pues más echamos en falta el funcionamiento de esta desaladora que habría paliado, en parte, la escasez de agua que padecemos". Así, ha hecho un llamamiento al Ministerio "para que esta planta desaladora, llamada acertadamente de la vergüenza, se ponga en marcha lo antes posible".

Por su parte, el presidente de Aguas del Almanzora, José Caparrós, ha asegurado que ya se les "acaban los calificativos para describir el daño perpetrado en la Comarca por los retrasos absolutamente injustificados en la reparación de la desaladora".

Así, ha advertido que los procedimientos administrativos "son infinitos y aquí no ha habido ningún interés". "No somos relevantes para ellos, pero esto no es más que otra muestra de la poca o nula importancia que le da la administración a un sector como el nuestro, un sector estratégico como es la agricultura", ha lamentado.