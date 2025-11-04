La Mesa del Tren de Almería critica el "maltrato ferroviario" por el retraso del Intercity con destino Madrid

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha criticado el "maltrato ferroviario" que sufre la provincia después de que los pasajeros del Intercity Almería-Madrid que viajaron este lunes hayan tenido que soportar un trayecto de más de nueve horas y hayan llegado a destino este martes de madrugada, con dos horas y 37 minutos de retraso.

Así lo ha trasladado el coordinador de la plataforma ciudadana en un comunicado, José Carlos Tejada, quien ha asegurado que la Mesa "no encuentra en el diccionario qué calificación dar a la grave situación ferroviaria por la que pasa Almería".

Tejada ha recordado que la plataforma solicitó en abril una reunión con el presidente de Renfe y que el director general adjunto de Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales de la compañía, Sergio Bueno, aseguró en dos ocasiones que viajaría a Almería para tratar el estado del servicio. "Seguimos hasta el día de la fecha sin tener ninguna noticia", ha lamentado.

Según ha confirmado Renfe a Europa Press, el tren salió a las 16,06 horas y debía llegar a las 22,42 horas, aunque finalmente entró en la estación de Madrid-Chamartín a la 1,19 horas, con 157 minutos de demora como consecuencia de "distintas incidencias técnicas a lo largo del recorrido".

La compañía ha señalado que "lamenta las molestias ocasionadas" y que los viajeros fueron informados por SMS. También se habilitaron cambios y anulaciones gratuitas para los pasajeros con origen en Alcázar de San Juan.

La Mesa del Tren ha criticado que esta situación se repita "día tras día", con "retrasos, averías, problemas de aire acondicionado e incidencias de todo tipo", algo que considera "totalmente inaceptable".

El coordinador también ha reprochado la actitud del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. "Lamentamos esa actitud pasiva que está demostrando tener. Es el responsable y representante institucional del Gobierno de España en la provincia y no vemos que esté haciendo nada al respecto".

Tejada ha añadido que la falta de interlocución con la sociedad civil resulta "muy grave" porque "un representante institucional debe tener siempre las puertas abiertas". Además, la plataforma ha pedido a todos los representantes políticos, "sea del color que sean", que incorporen esta situación a sus agendas.

Por otro lado, ha señalado que la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso anunció hace dos meses que recibiría a la plataforma, aunque la reunión continúa pendiente, un encuentro en el que la Mesa quiere exponer sus reivindicaciones históricas y trasladar los problemas del servicio ferroviario.

A la espera de esa cita, la plataforma ciudadana celebrará este viernes una comisión permanente para acordar los próximos pasos. Tejada ha insistido en que, "mientras llega y no llega la alta velocidad", Almería necesita un "servicio ferroviario digno" y ha instado a Renfe y al Ministerio de Transportes a "ponerse las pilas de una vez por todas".