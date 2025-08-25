La Mesa del Tren de Almería recibirá con flores a los pasajeros procedentes de Madrid "en disculpa por el servicio"

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los componentes de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería han decidido acudir con música y flores a recibir a los pasajeros del tren procedente de Madrid a modo de "disculpas publicas" por el "uno de los peores servicios en todo el Estado español" y el "trato humillante" que, según han aseverado, ofrece Renfe a sus clientes.

Según han trasladado el una nota, el próximo jueves 28 de agosto se trasladarán a la estación Huércal-Viator a las 14,30 horas para recibir a los pasajeros con "más de 200 claveles" e informar de las gestiones que la plataforma ciudadana ha realizado para tratar de mejorar la calidad y número de circulaciones con Madrid y Sevilla.

El coordinador de la entidad, José Carlos Tejada, ha apuntado que la plataforma considera que Renfe "está dando un trato humillante a la provincia de Almería" pese a las "insistentes llamadas telefónicas, correos y gestiones que venimos realizando desde abril" ya que "no ha habido ninguna acción que venga a mejorar un servicio ferroviario que sigue siendo uno de los peores de todo el estado español".

En este sentido, ha valorado la acción simbólica que se hará ante unos "sufridos pasajeros" que llegarán de Madrid "seguramente con retraso, como ya es habitual" tras un recorrido que durante "siete horas y 23 minutos", según han recordado.