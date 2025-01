Nana Parres relata la vida de padre e hija tras la pérdida de un familiar en 'Mientras las cosas suceden'

ALMERÍA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nana Parres es la autora de 'Mientras las cosas suceden', una novela "emotiva y risueña, apta para todas las etapas de la vida", marcada por el carácter existencial del que parte a raíz de la "trágica" pérdida de un familiar, el cual acompañará al lector "en una continua toma de decisiones que formará parte de los retos a los que deberán enfrentarse".

Ambos protagonistas aguardarán un cambio de residencia que los llevará hasta El Bierzo, un cambio de trabajo, de instituto, un reencuentro, nuevas amistades, amores y otras perspectivas y proyecciones con que abordar el futuro, según detalla en una nota Círculo Rojo, la editorial que publica el libro.

El lector va a encontrar en 'Mientras las cosas suceden', según Parres, "historias cercanas, casos y conversaciones que cualquiera oye entre amigos o familia, dramas que se repiten, a pesar de que su titular sea otro, un constante espíritu de superación y mucho humor".

Se trata de una novela que, aun ambientada en los años noventa, "abarca una gran diversidad de temas de actualidad que conviven en nuestra sociedad. El bullying, la diversidad sexual, el amor a través de tres generaciones, la superación de una pérdida, la rápida evolución de la tecnología, la belleza y encanto de la vida rural que, en este caso, enmarco en El Bierzo".

La autora subraya la influencia de su lugar de nacimiento, San Fulgencio (Alicante), en su vida. "Yo nací en un pueblo muy pequeño, de esos en los que la vida va a otro ritmo, no como en las capitales. Vivir así te da una perspectiva particular de la vida ajena. La gente de los pueblos pasamos mucho tiempo con los vecinos, y hablamos de todo, mezclados, no hay temas de niños o adultos, estamos presente en todo porque el eco llega a cada casa", añade.

Así, Parres apunta que "acabas entendiendo al que parece extravagante, al loco, al que no sale de su huerto, a quien no sale de su casa, al que se pasea en caballo hasta llegar al bar, o en carro". "Soy una persona que cree más en lo que nos conecta de las personas de lo que nos diferencia, por eso he conectado a estas tres generaciones a través de esta obra. Con el trasfondo de la Educación Secundaria y la involucración que esta tiene en la sociedad a la hora de forjar lazos, encajé el puzle al mezclar cada ingrediente", ha explicado.

Según la biografía recogida por Círculo Rojo, Parres encuentra en la sencillez del mundo rural el refugio y el origen que "da sentido a la moderna civilización". Añade que "con una mirada carente de fronteras es capaz de utilizar todo tipo de recursos para crear sus propias historias, pues escribe, dibuja, pinta y construye diversos objetos desde una edad muy temprana".