La ONCE reparte casi medio millón de euros en los municipios almerienses de Tabernas, Vícar y Antas

ALMERÍA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este martes ha dejado casi medio millón de euros en la provincia de Almería, con 350.000 de euros en premios en Tabernas, 105.000 en Vícar y otros 35.000 en la localidad de Antas.

Según ha informado la organización en una nota, la mayor suerte la ha dado Ana María Díaz, vendedora de la ONCE desde el año pasado, que vendió diez cupones premiados con 35.000 euros en la zona de arriba de Tabernas.

"Todavía no me lo creo --decía esta mañana--. Siento mucha emoción y mucha alegría, sobre todo por los que les ha tocado. No sé explicarlo con palabras. Yo todos los días tengo la ilusión de darle una alegría a la gente, y estoy tan contenta como si me hubiera tocado a mí", reconoce entre feliz y orgullosa Ana María.

Por su parte, David Rubio, vendedor también desde 2023, vendió otros tres cupones agraciados con 35.000 euros, cada uno en la avenida del Bulevar Ciudad de Vícar. Mientras, Pedro Antonio Morata vendió otro cupón premiado con 35.000 euros en el Paseo del Huerto de la localidad de Antas.

En total, este sorteo, que estaba dedicado a la Semana del Medio Ambiente, ha repartido 490.000 euros en la provincia de Almería, además de otros dos cupones premiados también con 35.000 euros en las localidades sevillana de Castilblanco de los Arroyos y Utrera. El resto de los premios se han distribuido entre Canarias, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 7 de junio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones de la ONCE "son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas", han señalado.

Asimismo, la ONCE indica que "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía, promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".