La Orquesta Ciudad de Almería ofrece su concierto extraordinario de Feria en la Plaza de la Constitución

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), bajo la dirección de Michael Thomas, ofreció en la noche de este viernes su tradicional concierto extraordinario de Feria en la Plaza de la Constitución. El evento agotó todas las localidades disponibles y reunió a un público que, entre almerienses y visitantes, asistió a un programa que recibe el título de '¿Bailamos?'.

Según una nota emitida por el Consistorio, el recital, enmarcado en la programación especial de Feria organizada por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, contó con la participación de artistas invitados de diferentes estilos.

Entre ellos, la bailarina almeriense Esther Pastor, en danza española la nijareña Marta Bonilla, en "la raíz más flamenca" la huercalense Inés de Inés, el bandoneonista Fabián Carbone y los bailarines de tango Débora Godoy y Carlos Guevara.

Durante el concierto también se anunciaron próximos hitos de la OCAL, como la celebración en 2026 de su 25º aniversario, la programación confirmada hasta el 1 de enero y los avances en sus proyectos educativos, que ya integran a más de 200 familias. Además, se destacó que la formación es actualmente la tercera orquesta de Andalucía con mayor seguimiento en redes sociales.

El repertorio ha contado con un recorrido internacional a través de piezas vinculadas al baile, desde 'Vida breve' de Manuel de Falla y la 'Rapsodia Rumana' de George Enescu hasta el 'Bolero' de Ravel, 'La Boda de Luis Alonso' de Gerónimo Giménez o el 'Can Can' de Offenbach. También sonaron tangos de Carlos Gardel y Astor Piazzolla, además del 'Danzón nº 2' de Arturo Márquez y el 'Mambo' de Leonard Bernstein.

El concierto concluyó con varios bises, entre ellos el 'Libertango' de Piazzolla, 'España Cañí' y la 'Jota' de los tres sombreros de copa. El público recibió a la entrada un abanico con el logotipo de la OCAL.