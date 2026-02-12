El Parlamento rechaza con la mayoría del PP-A crear una comisión de investigación sobre el "caso mascarillas" de Almería

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz. - PSOE-A

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de la mayoría absoluta del Grupo Popular, la iniciativa presentada por el PSOE-A para crear en el Parlamento una comisión de investigación "sobre contratos adjudicados por la Junta de Andalucía, sus agencias, empresas públicas y entes instrumentales con empresas vinculadas a la denominada 'trama de Almería/caso mascarillas'".

La iniciativa, que tras su registro ya contaba con el rechazo explícito del Grupo Popular, ha contado con los votos a favor del resto de grupos --Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía--, y ha sido defendida en el Pleno del Parlamento por la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, quien ha remarcado que con ésta eran siete veces las que su partido había elevado a la Cámara autonómica la solicitud de creación de una comisión de investigación "sobre la nefasta o, como en este caso, corrupta gestión" del PP-A, y ha lamentado que en todas las ocasiones habían contado con el "veto" del Grupo Popular.

"Quien mucho tapa, mucho tiene que ocultar", ha advertido Ángeles Férriz, que ha defendido la solicitud de creación de una comisión de investigación para tratar "la red de corrupción enraizada en el PP de Almería desde hace diez años", que "no sólo se dedicaba a las 'mordidas' en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia", sino que "también abarca contratos de obra pública que se remontan a 2016", y que "tiene su centro de operaciones en la Diputación Provincial de Almería, pero con ramificaciones en otros ayuntamientos y en la propia Junta de Andalucía".

"Una red que Moreno Bonilla ha permitido durante años, sin ninguna medida, sin ningún reproche", hasta el punto de que "lo que ha hecho es taparla", ha agregado la portavoz socialista, que en esa línea ha criticado la "manera cínica" como el presidente del PP-A dijo "que desconocía exactamente cuál era la causa que motivaba" la detención del entonces presidente del PP y la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, cuando se produjo el pasado mes de noviembre.

Ángeles Férriz ha aseverado que "lo que se investiga en Almería no son sólo 'mordidas' por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia" de Covid-19, sino que "la investigación judicial se remonta a 2016", e indaga sobre supuestos delitos de "cohecho, malversación de caudales, blanqueo de capitales, tráfico de influencia y corrupción en contratos públicos", y sobre "diez años de supuesto enriquecimiento personal de cargos del PP, de sus familiares y de sus amigos", en una etapa en la que Juanma Moreno ya presidía el PP andaluz, según ha remarcado la representante del PSOE-A, que ha concluido apelando a que se pudiera permitir en el Parlamento "que se investigue con transparencia lo que ha ocurrido en Almería".

RECHAZO DEL PP-A

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Juan José Salvador ha señalado que "las comisiones de investigación no deben sustituir a los órganos jurisdiccionales ni a instructores penales", así como "no son ni pueden ser instrumentos de investigación paralela a causas ya judicializadas" de la mano de "jueces competentes y fiscalías actuantes", y en la que incluso hay grupos políticos con representación en el Parlamento que ya están personados en la misma, según ha añadido.

En esa línea, el representante del PP-A ha considerado que con esta iniciativa solo se pretende "añadir ruido", y frente a ello ha señalado que "el Parlamento no puede convertirse en un escenario de construcción de relatos sobre procesos ya en curso". "Si realmente se busca la verdad material, el cauce ya existe y está activo", pero "si lo que se busca es el rendimiento político, no cuenten con nosotros", ha advertido Juan José Salvador, quien ha concluido justificando el voto en contra del PP-A a la creación de esta comisión de investigación "por rigor, por coherencia institucional y por respeto a la separación de poderes".

El diputado de Vox Juan José Bosquet ha sostenido que "el llamado 'caso mascarillas' no es un episodio aislado fruto del caos de la pandemia", sino que "la instrucción judicial muestra que hay algo mucho más serio" y "se trata de posibles adjudicaciones irregulares llevadas a cabo desde la Diputación de Almería", y que "en su origen" implicaría a contratos de emergencia "por valor de más de dos millones" de euros, según ha subrayado, y por ello ha reclamado "transparencia total" en relación a los "contratos, expedientes y adjudicaciones que estén bajo sospecha", así como "colaboración absoluta con la justicia, depurar responsabilidades políticas a todos los niveles y donde sea necesario", y ha avisado de que Vox "seguirá personado en esta causa hasta el final, caiga quien caiga".

A favor de la iniciativa socialista también se ha posicionado la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, quien ha lamentado el "trapicheo con mascarillas" que se investiga en este caso y que ya "hemos visto en más sitios", así como ha puesto de relieve que empresas integradas en "ese entramado tan artesanalmente montado por el PP de Almería" han sido también "contratadas habitualmente" por la Junta de Andalucía gobernada por Juanma Moreno "con contratos de emergencia o de adjudicación directa, eludiendo algunos de los controles que a lo mejor hubieran hecho saltar la alarma sobre las prácticas corruptas que los rodeaban", por lo que ha considerado que era "pertinente" la creación de esta comisión de investigación.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha defendido que "los contratos amañados tienen que aclararse" y "tenemos que saber qué ha pasado", al tiempo que ha opinado que si los 'populares' "se niegan a crear la comisión" de investigación "por algo será, algo tendrán que ocultar", y frente a ello ha reclamado "transparencia" en relación con contratos que implican "dinero público", según ha remarcado.