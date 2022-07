Planas y Aguirre coinciden en que "no hay inquietud" ni tampoco "alarma sanitaria" por el foco de Newcastle en Almería

CÓRDOBA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el conejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, han coincidido este viernes en señalar que "no hay inquietud" ni tampoco "alarma sanitaria" o alimentaria por el foco de la enfermedad de Newcastle que afecta a una granja de pollos de Huércal-Overa (Almería).

A este respecto y en rueda de prensa en Córdoba, Planas ha señalado que, "para tranquilidad de todo el mundo", en el ámbito de la sanidad animal, como es el caso, "es una cuestión en que estrictamente trabajamos con protocolos europeos, y la colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España es perfecta", y en este caso concreto "entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

Por tanto, según ha asegurado, "no hay ninguna inquietud al , lo estamos siguiendo de cerca y, lógicamente, se efectúan las comunicaciones que hay que hacer, pero en estos casos la verdad es que lo que nos importa es la salud y, por tanto, la prevención de cualquier riesgo".

Por su parte, Jesús Aguirre ha aclarado que, en relación con el foco de Newcastle detectado en Almería están "trabajando conjuntamente las consejerías de Agricultura y la de Salud", aclarando que, "aunque es una zoonosis, no existen contagios entre personas", con lo que no se trata de "ninguna alarma sanitaria, ya que, en caso de que hubiera algún contagio" a personas, éstas padecerían unos "síntomas virales muy leves", con "una conjuntivitis", pero "al no haber contacto entre personas no es alarma sanitaria".

De igual forma, según ha afirmado, "al no haber transmisión por comer carne de pollo", tampoco se produce "ninguna alarma alimentaria", con lo que "sencillamente" se están siguiendo "los protocolos", establecidos por la Unión Europea (UE) para estos casos, de establecer "un círculo de protección de la granja de tres kilómetros, y de eliminación de todos los pollos, sobre todo para que no haya contacto entre ellos", pues se está intentando "salvaguardar la cría de aves haciendo el perímetro de protección, pero no hay ninguna alarma sanitaria, y no hay ninguna alarma alimentaria", según ha insistido.