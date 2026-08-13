La Plaza de las Velas de Almería reúne del 22 al 29 de agosto 'showcookings', degustaciones y concursos de gastronomía

Presentación del IV Encuentro de Gastronomía Almeriense. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El IV Encuentro de Gastronomía Almeriense reunirá del 22 al 29 de agosto en la Plaza de las Velas de Almería producto, talento y cocina con una programación de 'showcookings', ponencias, degustaciones y concursos culinarios para adultos y niños, dentro de la Feria de Almería 2026.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Almería junto a la Asociación 'Almería Gastronómica' y cuenta con la colaboración de la marca gourmet 'Sabores Almería', de la Diputación Provincial.

La concejal responsable de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha destacado que el encuentro "es mucho más que un espacio de degustación" y representa una oportunidad para "poner en valor a todas las personas que hay detrás de nuestra gastronomía" y "proyectar Almería a través de sus productos, sus profesionales y su particular manera de entender la cocina".

"Cuando hablamos de gastronomía almeriense no hablamos solamente de platos. Hablamos de nuestros agricultores, de nuestros productores, de nuestros mercados, de nuestro comercio, de nuestros establecimientos hosteleros y, por supuesto, de nuestros cocineros y profesionales de la restauración", ha señalado la edil, quien también ha destacado el papel de 'Sabores Almería' como marca de referencia para la promoción de los productos de la provincia.

La programación tendrá como uno de sus principales ejes la defensa y promoción del producto de proximidad y kilómetro cero, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota.

El presidente de 'Almería Gastronómica', Rafael Rodríguez, ha asegurado que "teniendo buen producto, como tenemos siempre en Almería, tendremos unas magníficas degustaciones" y ha animado "a todos los almerienses a pasar por el espacio gastronómico", donde también habrá propuestas de los patrocinadores y empresas adheridas a 'Sabores Almería', así como los sorteos previstos durante el encuentro.

Las inscripciones para estos concursos permanecerán abiertas hasta el 21 de agosto a través del correo electrónico 'almeriagastronomica@gmail.com'.

El encuentro contará además con profesionales de la cocina almeriense y de otros puntos de España, entre ellos Héctor García, Carlos Salinas, David Papis, Juan Miguel Tijeras, Patricio Úbeda y María Guernoun, además de otros profesionales vinculados a algunos de los principales encuentros gastronómicos del país.

Entre las invitadas figuran Iria Espinosa, chef y copropietaria del restaurante Árbore da Veira, en A Coruña, distinguido con una estrella Michelin, y Caterina Pak, chef, comunicadora y divulgadora agroalimentaria vinculada a la gastronomía, la agricultura y el territorio almeriense.

Los concursos permitirán implicar tanto a profesionales como a aficionados, y sus jurados contarán con representantes del sector y de la Escuela de Hostelería Almeraya.

La presentación también ha servido para dar a conocer el II Concurso 'A por la Gamba Roja de Almería', que regresa tras el éxito de su primera edición. José María Gallart, de la Organización de Productores Pesqueros de Almería, ha destacado que "este año el concurso ya ha superado el número de participantes respecto al año pasado" y que, además, adquiere carácter internacional, al contar con participantes procedentes de diferentes puntos de España y dos concursantes de origen francés.

Las inscripciones para este concurso están abiertas a través del correo electrónico 'oppalmeria@gmail.com', mientras que sus bases pueden consultarse en la web de la Organización de Productores Pesqueros de Almería.

La concejal de Comercio ha enmarcado el encuentro en el objetivo municipal de aprovechar la capacidad de la Feria para generar actividad económica y oportunidades para el tejido productivo local.

"La Feria es economía", ha subrayado Trigueros, quien ha señalado que cada persona que durante estos días disfruta de una terraza, compra en un comercio, visita un mercado o descubre un producto almeriense contribuye a generar actividad y oportunidades para autónomos, comerciantes y hosteleros.

Trigueros ha añadido que el objetivo es que las fiestas sirvan también para dinamizar la ciudad y apoyar al tejido empresarial, y ha definido la gastronomía como "una herramienta extraordinaria" para alcanzar estos objetivos.

UN ESPACIO PREPARADO PARA DISFRUTAR DE LA FERIA

El encuentro se plantea así como una propuesta complementaria a la programación festiva que pretende reforzar la conexión entre Feria, gastronomía, comercio y promoción del producto local.

Para favorecer la participación y hacer más confortable el desarrollo de las actividades, la Plaza de las Velas dispondrá de una zona de sombra de aproximadamente 300 metros cuadrados, con capacidad para alrededor de un centenar de personas sentadas y especialmente pensada para las actividades previstas durante las horas centrales del día.

El espacio estará además decorado con los tradicionales farolillos rojos y blancos para integrarlo en la ambientación propia de la Feria de Almería.